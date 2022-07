CGG: in aula la Relazione consuntiva di Banca Centrale. Gatti: "Ritrovata stabilità"

CGG: in aula la Relazione consuntiva di Banca Centrale. Gatti: "Ritrovata stabilità".

In mattinata sono ripresi i lavori del Consiglio Grande e Generale con la presa d'atto della Relazione consuntiva di Banca Centrale sull’anno 2021. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha parlato di ritrovata stabilità del sistema dopo anni difficili. Il deflusso di depositi dal sistema sammarinese è cessato ed anzi nel 2021 si è registrato un aumento. Ora – ha detto- resta da mettere in atto il veicolo di sistema per la gestione degli Npl con la cartolarizzazione. Dall'opposizione, ma anche da Emanuele Santi (Rete) e Francesco Mussoni (Pdcs), indicata la necessità di una riflessione sui costi ritenuti eccessivi – circa 9 milioni di euro – per il personale Bcsm. Durante il dibattito è emerso che la prossima settimana ci sarà un'audizione dei vertici di Banca Centrale in commissione finanze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: