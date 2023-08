CGG: in notturna via libera alle Istanze d'Arengo su “capsula mundi” e carenza loculi a Domagnano Ultimo miglio per la sessione d'agosto. I lavori riprenderanno nel pomeriggio per concludersi in serata

A passo di lumaca, i lavori. Una costante di questa sessione; caratterizzata da forti frizioni sull'Assestamento, che si sono poi riverberate sugli altri comma che è stato possibile affrontare. Lento l'incedere dell'esame delle Istanze d'Arengo; nella notturna di ieri via libera a quella che proponeva un aggiornamento della normativa in materia mortuaria, con l'introduzione della pratica “capsula mundi”. Tema delicato, per ovvie ragioni; e degno di grande considerazione, era stato osservato dai banchi della DC, pur esprimendo posizione contraria per una serie di ragioni riguardanti anche la fattibilità della proposta. Alla fine comunque è passata - seppur per un soffio -, nonostante l'indirizzo contrario del Segretario Canti; seconda volta, ieri. Una ragione potrebbe essere ricercata nella fitta serie di colloqui che si sarebbero svolti nelle scorse ore a Palazzo; alla ricerca di una qualche forma di intesa - fra Maggioranza ed Opposizione - per rompere lo stallo. Inevitabile infatti lo slittamento del confronto sulla Variazione al Bilancio; ma anche nella prossima sessione potrebbe ripetersi l'impasse, se non si uscirà dalla logica del muro contro muro.

Diversi consiglieri avrebbero dunque partecipato a questi incontri, condizionando forse l'esito di qualche votazione. Nessuna sorpresa, comunque, quando si è passati all'Istanza successiva, che sollecitava soluzioni al problema della carenza di loculi al cimitero di Domagnano. Via libera dell'Aula. Rispettata l'indicazione del Segretario competente anche per la proposta riguardante una regolamentazione di tutti i mezzi a trazione su ruote, inclusi biciclette e monopattini; con la previsione – per ogni tipologia – di una targa e di una polizza assicurativa. Istanza respinta. I lavori riprenderanno nel pomeriggio con il dibattito su quella che chiede un unico limite di età per somministrazione e vendita di alcolici. Ve ne saranno poi altre 3 da affrontare. Visto l'attuale ritmo del confronto è probabile che la sessione si chiuda con questo comma.

