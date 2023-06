CGG: l'esame di un Decreto ha infiammato l'Aula. Scintille in notturna

Il dibattito serrato – ieri - in occasione della I lettura dell'Assestamento di Bilancio, non è stato che l'antipasto di ciò che sarebbe avvenuto qualche ora più tardi, in notturna. Il confronto su un singolo decreto ha interamente monopolizzato la seduta; e si è ancora lontani dall'epilogo. Il provvedimento è quello sul riordino del Dipartimento Economia: già all'origine – qualche settimana fa - di forti frizioni fra Domani Motus Liberi ed Elena Tonnini. Era appena deflagrata la crisi, e l'allora Segretario agli Interni era stata accusata di aver ritirato dalla ratifica il decreto all'insaputa del Governo. Informazioni distorte, falsità; la replica. In questa sessione una sorta di resa dei conti, con la riproposizione del pacchetto normativo. Il cui punto nodale sarebbe l'assorbimento – nell'Ufficio Attività Economiche – di gran parte delle attività di controllo, in un'ottica di semplificazione. Un impianto generale evidentemente non condiviso dalle Opposizioni ed in particolare da RETE, che è tornata sul pericolo delle infiltrazioni malavitose nel tessuto sammarinese. Ne sarebbe nato un aspro confronto con il Segretario di Stato Righi; con quest'ultimo – pare – a proporre un dibattito ad hoc, rendendo pubblici i verbali della Commissione Antimafia, ed il Movimento a raccogliere la sfida, paventando la predisposizione di un apposito OdG. Espresse perplessità anche dal Presidente dell'Organismo, Valentini; non solo riguardo al previsto accentramento di funzioni. E' stato infatti ricordato come recentemente lo stesso Governo – dopo l'elaborazione del decreto - avesse disposto la creazione di una sorta di cabina di regia per il monitoraggio di fenomeni distorsivi. Un elemento di cui tenere conto. Valutazioni diverse, insomma sul tema dei controlli. E tensioni, in Aula, proseguite anche dopo la chiusura della seduta. Rumors parlano di scintille tra i consiglieri Gian Matteo Zeppa e Matteo Rossi. Si proseguirà nel pomeriggio, con l'esame degli emendamenti. In giornata, probabilmente, anche l'attesa relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della Giustizia.