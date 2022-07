Cgg: lavori chiusi con un giorno di anticipo, in notturna bocciate 3 istanze d'arengo

Si sono chiusi in anticipo i lavori della sessione consiliare di luglio. In serata il parlamento ha affrontato la discussione e votazione delle ultime istanze d'arengo: bocciate tutte e tre. Quella che chiedeva la revoca definitiva del “Green Pass” a San Marino con 7 voti favorevoli, 26 contrari e 3 astenuti. Stesso esito per la numero 2 che chiedeva di variare la toponomastica attualmente dedicata a Domenico Maria Belzoppi nel Castello di Borgo Maggiore, respinta con 8 Si, 26 No, 1 astenuto e 3 non votanti. Non passa anche l'ultima istanza d'arengo, solo 12 i favorevoli, a fronte dei 26 contrari, per l’istituzione di un apposito servizio di collocamento, consentendo alle persone diversamente abili di potersi iscrivere alle liste di avviamento al lavoro.