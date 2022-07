Cgg: lavori chiusi con un giorno di anticipo, in notturna bocciate 3 istanze d'arengo

Si sono chiusi in anticipo i lavori della sessione consiliare di luglio. In serata il parlamento ha affrontato la discussione e votazione delle ultime istanze d'arengo: bocciate tutte e tre. Quella che chiedeva la revoca definitiva del “Green Pass” a San Marino con 7 voti favorevoli, 26 contrari e 3 astenuti. Stesso esito per la numero 2 che chiedeva di variare la toponomastica attualmente dedicata a Domenico Maria Belzoppi nel Castello di Borgo Maggiore, respinta con 8 Si, 26 No, 1 astenuto e 3 non votanti. Non passa anche l'ultima istanza d'arengo, solo 12 i favorevoli, a fronte dei 26 contrari, per l’istituzione di un apposito servizio di collocamento, consentendo alle persone diversamente abili di potersi iscrivere alle liste di avviamento al lavoro.

In chiusura di seduta, l'Aula ha poi detto no all'ordine del giorno di Repubblica Futura sul caro-vita, che prevedeva misure di aiuto ai cittadini per far fronte agli aumenti diffusi. Da maggioranza e Governo è stato ricordato quanto fatto sia sul caro bollette che per la riduzione del prezzo dei carburanti. E futuri interventi – è stato inoltre rimarcato – dovranno essere modulati in base al reddito.



