CGG: lavori riprendono nel pomeriggio. In OdG una serie di Istanze d'Arengo

Nel pomeriggio riprenderanno i lavori della sessione del Consiglio Grande e Generale, dopo l'approvazione – venerdì – anche dell'ultimo tassello del “Pacchetto Giustizia” portato in Aula dal Segretario di Stato Ugolini: la normativa che implementa garanzie ed efficienza del processo penale. Perfezionata, dunque, la riforma. Stando all'ordine del giorno si dovrebbe ripartire oggi dall'esame di una serie di Istanze d'Arengo, che spaziano da tematiche previdenziali alla disabilità; dall'istruzione alla riqualificazione urbanistica. Particolarmente attuale, vista la grave situazione a livello internazionale, quella che sollecita l'istituzione di una cerimonia pubblica in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Vi sono poi diversi decreti in attesa di ratifica. Fra i punti in OdG anche la seconda lettura del progetto di legge che apporta variazioni al Piano Regolatore Generale.