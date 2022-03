CGG: lavori ripresi con la ratifica di altri decreti. Si parte con le disposizioni contro il “killer dei cani”

L'Aula è tornata a riunirsi nel pomeriggio, con il comma dedicato alla ratifica di Decreti-Legge e Decreti Delegati. Dopo il via libera a quello “anti-covid” - emendato dal Governo, e con un deciso allentamento delle misure restrittive -, si è passati al decreto che prevede disposizioni per prevenire l'inquietante fenomeno degli avvelenamenti di cani. Ad illustrare la norma il Segretario Tonnini, che ha definito “criminoso” il fenomeno dell'abbandono di esche avvelenate: pericoloso sia per gli animali che le persone. Il Decreto rafforza controlli e monitoraggi, mettendo a sistema gli strumenti e le realtà chiamate ad intervenire; con la creazione di una procedura precisa di segnalazione obbligatoria. Vietata anche la semplice detenzione di sostanze nocive o tossiche. Regolate in modo puntuale anche le bonifiche dei siti.

Dalle fila di RETE si è sottolineato come questo fenomeno, “barbarico”, si ripresenti ciclicamente. Ricordate le interpellanze, presentate già nel 2013. Paventata anche l'ipotesi che i responsabili, allora, godessero di “appoggi”. Ritenuto necessario anche un aggiornamento del relativo articolo del Codice Penale; presentato allora un odg nel quale si da mandato al congresso di predisporre un pdl per aggiornare l'articolo 282 bis del codice penale per un aggiornamento, ed un inasprimento, delle pene previste. Occorreva dare un segnale, è stato detto dai banchi di DML; ma una norma non basta, occorre un cambiamento culturale. Chi ha prove certe – sulla responsabilità di qualcuno - si faccia avanti e noi porteremo avanti questa denuncia: questo l'appello di Domani Motus Liberi. Approccio apprezzato da Iro Belluzzi, indipendente di Libera; gravissimo il “si dice”, così come quella sorta di “omertà” di cui si è parlato. A suo avviso i responsabili sono soggetti con patologie psichiatriche, piuttosto che delinquenti; persone dunque che dovrebbero essere supportate dalle strutture sanitarie. Decreto fortemente necessario, è stato osservato dal PDCS; inverosimile che in tutti questi anni i colpevoli non siano stati individuati. Dobbiamo aiutare i nostri corpi di Polizia ad individuare questi criminali, è stato detto. Invocate condanne dure e rapide. Non c'è bisogno di considerare l'animale d'affezione come un componente della famiglia, per giudicare “disumani” atti come quelli verificatisi per troppo tempo a San Marino: così Denise Bronzetti, Gruppo Misto; che ha sottolineato come questi gesti mettano a rischio l'incolumità anche delle persone. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno che questo intervento normativo avesse rango di legge. Fenomeno odioso, è stato sottolineato dalle fila di Libera; necessario mettere in sicurezza gli animali, in primo luogo, e le famiglie che li ospitano. Appoggio, dunque, all'ordine del giorno proposto da RETE. Decreto molto importante, è stato detto dalle fila di RF, giusto intervenire e punire chi compie questi atti inaccettabili. In sede di replica il Segretario Tonnini ha riconosciuto come vi siano una serie di nomi che da anni girano intorno a questo fenomeno; ma occorrono prove. Si è poi passati alla votazione dei singoli emendamenti.