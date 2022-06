CGG: lavori ripresi dal comma sulla ratifica di decreti

Proseguita in mattinata la trattazione del comma sulla ratifica dei decreti. Si è ripartiti da quello contenente “misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze”. Il Segretario Gatti ha innanzitutto illustrato la ratio dell'intervento: fornire un supporto a famiglie e imprese che si trovano in forte difficoltà anche a causa degli effetti dell'attuale crisi geopolitica internazionale. Due le tipologie di intervento: dilazioni dei pagamenti delle utenze senza indennità di mora, e abbattimento degli incrementi tariffari. Tutto ciò sulla base di criteri di sostenibilità.

Vi sono allora precisi requisiti di accesso; ad esempio, per i nuclei familiari, aver richiesto aiuti alla Caritas. Previsto, per l'ente confessionale, anche un ruolo di supporto alle attività di controllo. Intervento di portata inadeguata, ad avviso di Nicola Renzi, RF. Che si è soffermato sulla differenza tra povertà assoluta e relativa; e sul fatto che lo Stato non possa abdicare sul fronte dell'equità e del sostegno a chi si trova in situazioni di difficoltà, ricordato infatti il ruolo riconosciuto alla Caritas, sul piano informativo. Da qui la necessità di introdurre lo strumento dell'ICEE, già predisposto.

Positivo, invece, il giudizio di Maria Luisa Berti, NPR, che ha sottolineato come lo Stato stia dando una risposta concreta di fronte ad una situazione di emergenza. Quindi Guerrino Zanotti, Libera. Inefficace, a suo avviso, quanto stabilito nel decreto; perché non andrebbe incontro alle esigenze di chi si trova nelle situazioni di maggior bisogno. Lo Stato cerca di dare un supporto ulteriore alle famiglie più in difficoltà nell'immediato, ha osservato dal canto suo Manuel Ciavatta, PDCS. E la Caritas – a suo avviso - è un osservatorio attendibile per individuare le situazioni di maggior bisogno.

Quando enti privati sono chiamati a certificare per conto dello Stato situazioni patrimoniali “qualcosa non fila”, ha dichiarato tuttavia Denise Bronzetti, Gruppo Misto. Doveroso - ad avviso di Alberto Giordano Spagni Reffi, RETE - un intervento di questo tipo, vista la situazione. “Questo decreto viene in parziale soccorso”. “Abbiamo un'enorme difficoltà nel raccogliere i dati”, ma l'ICEE è a suo avviso difficilmente attuabile. Non possiamo contestare l'”intento nobile” dell'intervento, ha concordato Matteo Ciacci, Libera; ma la raccolta di dati e informazioni è prerogativa dello Stato. Fondamentale, allora, “portare a casa l'ICEE”.

Anche Iro Belluzzi, Indipendente di Libera, si è detto in disaccordo sull'opportunità di riconoscere un ruolo informativo alla Caritas; pur riconoscendo l'alto valore del lavoro svolto da questa associazione. Marika Montemaggi ha ricordato l'attuale momento di difficoltà per varie famiglie ed imprese; esprimendo tuttavia perplessità sui criteri di accesso ai benefici. L'ICEE deve essere fatto, ha ribadito Fernando Bindi, RF; necessario intervenire a supporto di chi ha effettivamente bisogno di aiuti. Un decreto insufficiente, ad avviso di Eva Guidi, Libera; per le tipologie di intervento e “perché sono poche le persone che possono accedervi”.