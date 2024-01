CGG: lavori ripresi in mattinata. Oggi l'atteso dibattito sull'Accordo UE

CGG: lavori ripresi in mattinata. Oggi l'atteso dibattito sull'Accordo UE.

Ormai imminente il riferimento del Segretario di Stato Beccari sull'Accordo di Associazione con Bruxelles, ed il successivo dibattito: che chiuderanno la Sessione. Ma prima, in mattinata, le previste ratifiche di un accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche con il Malawi – 154esimo Paese a intrattenere rapporti bilaterali con il Titano, ha fatto sapere il Segretario agli Esteri -, e della Convenzione quadro del CoE sul valore del patrimonio culturale per la società. Ieri tensioni a Palazzo, con le Opposizioni fuori dall'Aula per mettere sotto pressione la maggioranza sui numeri. Dopo una seduta pomeridiana dichiarata deserta – a seguito di due appelli andati a vuoto -, i lavori erano ripresi in notturna: conclusasi con la ratifica del Decreto che apre all'insediamento in territorio di università private. No a contributi pubblici sammarinesi, però; e ciò dopo l'accoglimento di un emendamento di RETE; riformulato in accordo con il Segretario Belluzzi. Il Movimento non ha comunque lesinato critiche all'impianto del Decreto, e non sarebbero mancate stoccate di carattere politico. Via libera anche a proposte di Libera per estendere l'ambito della norma anche a centri di ricerca scientifica; e per inserire un soggetto terzo nel comitato di supporto alla valutazione delle richieste di autorizzazione. Si è trovato una sintesi indicando, per il ruolo, un delegato dell'agenzia di valutazione nazionale del sistema di Alta formazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: