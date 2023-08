CGG: lavori ripresi nel pomeriggio con il comma sulla ratifica dei Decreti

CGG: lavori ripresi nel pomeriggio con il comma sulla ratifica dei Decreti.

Temporaneamente sospeso, al termine della seduta mattutina – e dopo il via libera di ieri alla coppia di articoli sulle residenze fiscali non domiciliate -, l'esame della Variazione al Bilancio. Come da OdG si è ripreso nel pomeriggio dal comma sulla ratifica di Decreti. Il Governo ha chiesto di soprassedere alla ratifica di una serie di decreti legge e decreti delegati. Ne sono rimasti in discussione due, e si è iniziato dalla normativa sui bed & breakfast; definito uno strumento importante per rafforzare la ricettività in territorio.

L'obiettivo è regolamentare l'esercizio di queste attività sia a livello imprenditoriale sia a carattere famigliare. Intervento importante per fare chiarezza su un settore in forte crescita, è stato osservato dai banchi di RETE. Che ha però presentato emendamenti, visti alcuni interrogativi riguardanti ad esempio catering e certificazioni. Più in generale c'è chi ha osservato come il mercato turistico faccia schizzare alle stelle il prezzo degli immobili, con il rischio di una progressiva gentrizzazione; invocati allora interventi a tutela di chi vive nel territorio. Ad avviso di Libera manca forse un piano strategico delle politiche turistiche; anche questo Partito ha presentato emendamenti. Attenzione anche sui possibili impatti sulla questione degli affitti.

Apprezzamento, comunque, per l'attivismo della Segreteria Turismo. Positiva, per RF, l'introduzione di simili modelli di turismo; l'auspicio è che si possa entrare in un circuito che unisca al turismo la tutela del territorio. Critiche, comunque, alle politiche turistiche di questa legislatura. Secondo il Gruppo Misto il provvedimento è eccessivamente complicato; “occorrerebbe uno sforzo di sburocratizzazione” e adeguarsi a trend che creano indotto. Un esponente del PDCS ha posto l'accento sulle potenzialità dei singoli Castelli; un patrimonio anche culturale da valorizzare. Molto interessante il confronto, ad avviso di DML; riguardando la “visione” del comparto. Necessario creare le condizioni per vivere a 360 gradi il territorio; a tal proposito si è parlato del mix tra sport outdoor e turismo. Ricordati poi i progetti che si stanno portando avanti, come la ciclovia Rimini-San Marino, il Cammino del Titano. Un esponente di NPR ha espresso apprezzamento per l'operato del Segretario Pedini Amati. Tornando su precedenti spunti riguardanti il tema abitativo ha sottolineato la teorica necessità di un intervento dello Stato, qualora il mercato non si regoli da solo. Nel corso del proprio intervento un esponente di Libera ha sottolineato come tra i decreti ritirati dalla ratifica dal Governo – a suo avviso per accelerare i tempi, visto il lento incedere dell'analisi della Variazione al Bilancio - c'è quello sull'Università. Decreto che ha abrogato la legge in vigore, ha tuonato, e che scadrà il primo settembre; sempre non venga reiterato nel prossimo Congresso. Il Segretario Ugolini ha sottolineato dal canto suo come siano 16 i bed & breakfast in territorio; quanto all'innovazione dell'introduzione del bed & breakfast di carattere imprenditoriale la distinzione è rappresentata dal rilascio del codice operatore economico. Prevedere la riqualificazione o l'utilizzo di parte di immobili presenti in territorio potrebbe riqualificare certe attività, anche con l'incentivo di social network. Ricordato anche l'impatto sulle strutture alberghiere prodotto dalla pandemia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: