CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: le polemiche sul dossier residenze non domiciliate tengono banco in Comma Comunicazioni Dialettica serrata sul caso San Marino World, nel giorno dell'avvio della Sessione di marzo

L'effetto di una tregua, l'interruzione pomeridiana per l'elezione della prossima coppia reggenziale. In Comma Comunicazioni animi accesi sul caso “San Marino World”. Un deja vu gli attacchi delle Opposizioni; chi ha parlato di DES “redivivo”; chi ha chiesto quali eventuali rapporti vi siano fra il Governo e Banuelos, e perché non fosse stata subito revocata la licenza, dopo quanto apparso sul sito.

Da qui un OdG congiunto – che Motus aveva chiesto di discutere in giornata -, per chiedere l'abrogazione di tutte le circolari in materia di residenze fiscali non domiciliate. Senza contare i riferimenti a possibili ricadute sul percorso di integrazione europea e i rapporti con Roma. Mai stati così buoni, ha obiettato però il PSD; in linea con quanto poi espresso dal Segretario Belluzzi. Mentre il collega all'Industria Fabbri ha ricordato come l'Esecutivo sia in attesa di feedback sulle eventuali azioni di tutela.

Compatta, la Maggioranza, sul punto; così come sul respingere – come ha ribadito la DC – la prospettiva di una San Marino come “Monaco del Centro Italia”. Libera – che sottolinea la necessità di un ruolo centrale dello Stato - ha comunque aggiunto come a livello politico si possa già censurare ciò che era apparso sul portale della srl riconducibile, pare, al magnate spagnolo. Toccate una moltitudine di questioni a loro modo connesse: dall'organizzazione dei lavori in Commissione, ai possibili modelli di sviluppo; all'ormai noto articolo del Sole24Ore: basato su informazioni “campate sul nulla”, è stato detto dalle fila di AR.

Nel dibattito qualche “mistificazione” della realtà, secondo il Segretario Beccari. Le circolari non sono segrete e non furono fatte in ordinaria amministrazione. E nel sito – i cui contenuti sono inaccettabili, ha ribadito – si proponeva contrariamente alla realtà qualcosa di operativo e un'idea di esclusiva. Ha ricordato inoltre come l'investitore proponesse lo sviluppo di una struttura su un'area non edificabile. Il Segretario agli Esteri riferirà l'11 aprile in Commissione congiunta.

Da registrare infine alcuni botta e risposta al calor bianco; come quello fra il Segretario Gatti e il Consigliere di RETE Zeppa, che aveva parlato del DES come di un progetto “eversivo”. E poi un'aspra schermaglia sulla questione delle spese governative in trasferte ed ospitalità. Protagonisti RF e Pedini Amati; che ha replicato piccato, rivendicando fra le altre cose tagli al bilancio della propria Segreteria e la vittoria di 3 bandi europei.

