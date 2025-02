CGG: “Legge Sviluppo” al centro del Consiglio di febbraio. Di peso anche alcuni PdL in I lettura Al via giovedì prossimo la Sessione consiliare di febbraio. Sarà una vera e propria maratona, con 9 giornate di lavori

Una montagna da scalare, i 26 comma all'ordine del giorno; da qui la decisione in Ufficio di Presidenza di “spalmare” la Sessione su ben 3 settimane. Aula al lavoro, insomma, per buona parte del mese. Prevedibile un comma comunicazioni “frizzante”, giovedì. All'indomani il passaggio nodale di questo Consiglio: calendarizzata per il 14 febbraio, infatti, la II lettura della cosiddetta “Legge Sviluppo” presentata dalla Segreteria Finanze; e che tanto aveva impegnato i rappresentanti delle varie forze in Commissione. Con relativo corollario di polemiche delle Opposizioni. Nella relazione di Minoranza il provvedimento è definito “politicamente vuoto rispetto alle ambizioni”.

Paventato anche uno “scollamento” tra Maggioranza e Governo. Lettura agli antipodi sull'altro fronte. Dove si è piuttosto enfatizzata la scelta di contenere la decretazione, rinviando invece a PdL ad hoc. Come gli “interventi straordinari” per l'emergenza casa, elaborati dalla Segreteria Territorio; momento significativo, di questa Sessione, l'avvio dell'iter parlamentare. In materia di politiche abitative anche progetti di legge a firma Motus e RETE. Sempre in prima lettura, poi, altri PdL di peso: come quello a lungo atteso sull'ICEE. O le norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione. Entrambi presentati dalla Segreteria Interni. Su input della Segreteria Giustizia, invece, il PdL costituzionale che offrirebbe al Consiglio Giudiziario la possibilità di rinnovare il mandato all'attuale Dirigente del Tribunale.

Di respiro internazionale il previsto riferimento del Segretario Beccari – ed il successivo dibattito – sul percorso di riconoscimento dello Stato di Palestina. In agenda anche una serie di nomine, l'approvazione del Piano Energetico Nazionale, l'analisi di decreti: 16 quelli in ratifica. Nel nono, ed ultimo, giorno di lavori – il 25 febbraio - anche l'esame di 8 Istanze d'Arengo: buona parte delle quali riguardanti scuola ed università.

