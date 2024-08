CGG: lunedì in Aula per concludere la sessione avviata a fine luglio. Nuova convocazione il 30 agosto

Riprende lunedì, 26 agosto e fino al 29, la sessione consiliare iniziata a fine luglio e chiusa anticipatamente, il 1° agosto, con tre ordini del giorno presentati dalla maggioranza, Rete ed Rf sulla Palestina; odg che saranno votati in chiusura, dopo i decreti. L'Ufficio di Presidenza, riunito oggi ha però stabilito consecutivamente una nuova convocazione per la mattinata del 30 agosto, dalle 9.00 alle 13.00, con all'ordine del giorno il comma comunicazioni, per risposte ad interpellanze ed interrogazioni, e la nomina di due membri supplenti del Collegio Garante.

Su uno dei candidati, Stefano Manacorda, proposto da AR/DC, il disappunto di RF per il mancato rispetto del requisito – sottolinea – posto e concordato da tutte le forze politiche ovvero quello di non aver avuto rapporti né con San Marino né con i magistrati del Tribunale sammarinese. La Dc rassicura e rileva come siano stati selezionati curricula che fossero i più indipendenti possibili, oltre che di altissimo profilo. Sull'altro candidato, Antonio Maruccia, eccepito invece da DOMANI Motus Liberi un mero aspetto formale. Magistrato in Italia, Maruccia su nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, ricopre al momento l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per magistrati. Considerando che l'incarico cesserà fra qualche settimana, per DML sarebbe dunque opportuno attendere formalmente il via libera del Csm prima di procedere alla nomina.

A proposito di Consiglio, oggi la prima riunione del Comitato Consultivo previsto dal Codice di Condotta per i Consiglieri, adottato sulla base delle raccomandazioni del GRECO relative alla prevenzione della corruzione nei confronti di membri del parlamento, giudici e pubblici ministeri. Comitato composto da quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dai Gruppi di maggioranza e opposizione. Nominato all'unanimità presidente, Gaetano Troina. Sul tavolo anche i temi prioritari da affrontare sulla scorta di quanto contenuto nel Secondo Rapporto di Conformità del GRECO dello scorso giugno. Tra questi, la formazione e sensibilizzazione per i Consiglieri sui conflitti di interesse, la prevenzione della corruzione e le questioni legate all'integrità.