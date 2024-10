CGG: Maggioranza interviene su atto organizzativo ISS in vista del dibattito. Ok a decreto su cyberbullismo Clima di concordia, in Consiglio, nelle ultime sedute; ma restano ancora tantissimi comma in ordine del giorno da evadere. La Sessione riprenderà il 4 novembre

Il Decreto sull'atto organizzativo ISS era stato segnato alla vigilia con il cerchietto rosso, trattandosi di uno dei passaggi più complessi e sensibili di questo Consiglio. Senonché il Segretario Mariella Mularoni ha avuto appena il tempo di dar lettura alla relazione; prima della conclusione della seduta odierna. A seguire un comunicato firmato da tutte le forze governative, nel quale si sottolinea come il provvedimento contribuisca ad una “nuova visione per migliorare i servizi e rispondere alle mutate necessità della cittadinanza”.

Riferimenti poi al Programma di Governo; ricordando come si stia lavorando per un “nuovo modello gestionale”, che “potrà prevedere anche il superamento dell'attuale struttura e composizione del Comitato Esecutivo”. Parrebbe dunque un messaggio di compattezza, quello della Maggioranza; dopo le recenti frizioni su questo dossier. Segnale significativo in vista del dibattito. Occorrerà attendere però il 4 novembre; lasso di tempo che potrebbe permettere la ricerca di intese con le Opposizioni sui tanti emendamenti.

Le premesse parrebbero esservi. Negli ultimi giorni – al netto di sporadiche fiammate polemiche – una collaborazione oltre gli schieramenti; favorita forse anche dalla delicatezza delle tematiche affrontate. Ieri il via libera all'unanimità al decreto sul contrasto alla violenza di genere. Da più parti un plauso al Segretario Canti, per il confronto preventivo con le Opposizioni. E pure con le parti sindacali; come nel caso del provvedimento in materia di cyberbullismo, la cui primogenitura è stata rivendicata da Motus.

L'obiettivo non è tanto la repressione; quanto la rieducazione, la prevenzione, il monitoraggio. E ciò grazie all'attivazione di una rete di presidi. Dai banchi della DC una serie di dati riguardanti la vicina Italia; uno studente su 4 avrebbe subito episodi di questo tipo. Posto l'accento, da varie forze, sull'importanza dell'elemento culturale. Tanto che non è mancato chi ha invitato la politica ad un'autocritica, per un linguaggio a volte aggressivo o denigratorio.

Corale l'azione dell'Aula. Recepiti gli emendamenti di RF per un allargamento dell'operatività della normativa anche al bullismo; ritenendo evidentemente il cyberbullismo una declinazione di quel fenomeno dalle conseguenze troppo spesso tragiche. Tutti favorevoli, alla fine, alla ratifica. In un simile clima di concordia, in precedenza, anche l'ok ad altri 2 decreti.

Ne restano quindi ancora 4 da esaminare, incluso quello sull'ISS. 4 anche le giornate residue di questa Sessione, a novembre; con la possibilità che una parte non irrilevante dei comma all'ordine del giorno restino inevasi: dalle nomine, ai PdL in prima lettura.

