Cgg: maratona giustizia al termine, poi le dimissioni di Belluzzi

Cgg: maratona giustizia al termine, poi le dimissioni di Belluzzi.

Dopo l'intera seduta di ieri, la giustizia ha monopolizzato anche anche l'intera mattinata dei lavori del Consiglio. Ed anche oggi si è palesata la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, con rare eccezioni, come quella del consigliere Manuel Ciavatta, da una parte e del consigliere Vladimiro selva dall'altra. Nonostante i contrasti, su un aspetto pare esserci accordo: la nomina di una magistrato dirigente del tribunale, figura vacante, di fatto, dallo scorso 24 luglio. Nella seduta di ieri Luca Boschi per Libera aveva preannunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario di Stato Ugolini, la cui relazione introduttiva è stata tuttavia apprezzata dall'ampia maggioranza di Governo. L'aula alla conclusione del dibattito e delle successive repliche dovrà anche esprimersi sulle dimissioni del consigliere di Npr Iro Belluzzi dalla commissione giustizia e sua sostituzione.





I più letti della settimana: