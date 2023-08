CGG: ok dell'Aula a 2 Istanze d'Arengo. Il comma proseguirà in notturna Fra le proposte dei cittadini approvate dall'Aula - nonostante l'iniziale indirizzo del Segretario Canti - la richiesta di una normativa che preveda la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato

Copione apparentemente immutato; anche dopo il burrascoso via libera alle residenze fiscali non domiciliate: principale punto d'attrito di questa sessione. Massimo il rigore delle Opposizioni; specie riguardo l'elemento di fragilità strutturale della Maggioranza: i numeri. Alla ripresa dei lavori è stato subito necessario aggiornare la seduta; solo in 29, infatti, avevano risposto all'appello. Nessun problema invece alla conta successiva, quando erano ormai le quattro e un quarto del pomeriggio. Una volta raggiunto il numero legale, la full immersion – come da OdG – sulle Istanze d'Arengo. Ok sostanzialmente unanime alla prima: per dedicare una via o una piazza alla Compagnia Uniformata delle Milizie. In altre occasioni, forse, il dibattito sarebbe stato fulmineo. Non in questo Consiglio agostano, caratterizzato da interventi fiume degli esponenti di Minoranza: conseguenza del muro contro muro sull'Assestamento. Che inevitabilmente proseguirà nella prossima sessione, con tutte le conseguenze del caso. Il tempo, allora, come fattore dirimente. Ne sono ben consapevoli le Opposizioni, decise a non concedere nulla al Governo; a maggior ragione in presenza di parziali divergenze di vedute. Come nel caso della seconda Istanza all'attenzione dell'Aula: dove si proponeva la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato. Il Segretario Canti ha ricordato i progetti di riforestazione; e pur apprezzando lo spirito della proposta, ha sottolineato come sia eventualmente necessario attivarsi con un regolamento, piuttosto che con una normativa ad hoc. Posizione in generale criticata dal fronte di Minoranza. Da segnalare, poi, la posizione favorevole di Motus e di esponenti di NPR. Non solo è stato rimarcato come la proposta lasci “ampia discrezionalità” al Governo; posto anche l'accento sul valore della vita, veicolato dall'Istanza. Tendenzialmente d'accordo anche membri DC; politicamente non banale, questo fatto. Si è invitato tuttavia a fare attenzione ad eventuali problematiche. Infine il via libera sostanzialmente all'unanimità, nonostante l'iniziale indirizzo del Segretario di Stato. Particolare l'oggetto dell'Istanza successiva; in materia mortuaria, per riconoscere la pratica di “capsula mundi”. Si riprenderà in notturna con le altre proposte dei cittadini: 9 in totale. Le ultime, peraltro, su temi che faranno discutere, come l'utilizzo della cannabis a scopo ricreativo.

