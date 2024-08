CGG: ok dell'Aula al decreto sul Servizio di Esattoria. I lavori della Sessione riprenderanno nel pomeriggio Ancora 10 provvedimenti in ratifica; alcuni dei quali in ambito previdenziale

In notturna ieri una full-immersion sul decreto che mira a potenziare l'azione di riscossione crediti del Servizio di Esattoria: tema sul quale è tradizionalmente alta l'attenzione della cittadinanza. L'esito della votazione - 33 favorevoli, un solo contrario – testimonia il clima costruttivo che ha caratterizzato la seduta; con Governo e Maggioranza aperti agli spunti – e non erano pochi – delle forze di Opposizione. Alcuni degli emendamenti di queste sono stati approvati in blocco dall'Aula; in altri casi si è optato per una formulazione condivisa.

Si è colta insomma l'occasione della ratifica per dibattere nel merito, ed apportare migliorie, ad un testo comunque piuttosto corposo. Epilogo non scontato della giornata; apertasi con le critiche della Minoranza sul metodo, che aveva portato ad una drastica “sfrondatura” dei provvedimenti da esaminare. Poi il confronto fiume – non privo di asperità – sul decreto in materia di blockchain ed asset virtuali. Altro articolato complesso; con una lunga teoria di proposte di modifica sulle quali “battagliare”.

La strada – ora che restano altri 10 decreti delegati da esaminare – parrebbe in discesa; con testi in genere più asciutti ed un numero ridotto di emendamenti presentati. Si ripartirà nel pomeriggio, discutendo dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e rivalutazione per i trattamenti pensionistici a regime contributivo. Non sarà l'unico decreto in ambito previdenziale. “In scaletta”, fra le altre cose, le modifiche al Testo unico sugli assegni familiari; ed il decreto in materia di variazione del costo della vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: