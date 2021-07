CGG: ok unanime all'istanza sul conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Posticipato l'esame dei decreti ancora in attesa di ratifica. Si è ripartiti dalla trattazione delle istanze d'arengo. 5 quelle all'attenzione dell'Aula. Molto attesa quella per l'istituzione di una Commissione Speciale per il contrasto di intolleranza e razzismo, istigazione all'odio e alla violenza. A promuoverla un'iniziativa di Attiva-Mente, preoccupata per la “continua espansione” del fenomeno dell'”hate speech”; richiamate anche le sollecitazioni del Consiglio d'Europa. Il Segretario Elena Tonnini – vista anche l'assenza del collega agli Esteri - ha richiesto di posticipare il dibattito alla prossima sessione consiliare.

Si è passati a quella successiva, che propone il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita italiana Liliana Segre. “Un modo – avevano sottolineato i firmatari – per far comprendere al Mondo che può sempre essere fatta la scelta di salvaguardare il senso umano e il rispetto della vita, nonostante le diverse identità, religioni, razze e culture”. “La sua esperienza di vita e la testimonianza degli orrori dell'Olocausto parlano a tutto il Mondo, non solo a San Marino”, ha detto il Segretario Tonnini; si tratterebbe, ha osservato, della prima cittadinanza onoraria conferita dal Titano a una donna.

Eva Guidi, Libera, ha ringraziato i cittadini che hanno presentato l'Istanza. “Liliana Segre – ha ricordato - è un'attivista in Italia contro le politiche dell'odio a 360 gradi”; e non è mancata una riflessione sull'impatto sociale dell'hate speech sui social. Liliana Segre – ha continuato - ricorda i rischi che ci sono dietro l'utilizzo di un certo tipo di linguaggio. “E' soprattutto l'indifferenza che permette la nascita di certi mostri”.









Favorevole all'istanza anche DML. Mirko Dolcini ha ricordato la caratura, la personalità e ciò che rappresenta Liliana Segre. San Marino è un Paese inclusivo, ha sottolineato, contro ogni discriminazione. Un'istanza del genere – ha rimarcato Alberto Spagni Reffi, RETE – non può che essere accolta favorevolmente. San Marino ha necessità di riconoscere un simbolo; il collegamento di Liliana Segre con il Titano è avere valori comuni. “Purtroppo in tutta Europa aleggiano dei venti reazionari”, “e questo non possiamo assolutamente permetterlo”.

I firmatari pongono un tema attuale, ha osservato Gerardo Giovagnoli, NPR. Quello dell'oblio è uno dei pericoli maggiori quando si ha a che fare con la difesa della democrazia e dei diritti, che non si possono mai dare per scontati. Le parole della Senatrice Segre hanno una portata di verità e testimonianza fuori dal comune. E non è mancata l'idea di invitarla a San Marino, affinché parli proprio in Consiglio. Da Sandra Giardi l'auspicio che Liliana Segre possa portare la propria testimonianza a San Marino.

L'ultima cittadinanza onoraria fu concessa al Presidente statunitense Wilson nel 1919, prima ancora a Garibaldi e Lincoln; ha ricordato Giuseppe Maria Morganti, NPR, che ha citato quelle che ha definito alcune “occasioni perse”: Nelson Mandela, Renata Tebaldi. E ha definito l'impegno di Liliana Segre “una luce, un anticorpo fondamentale per combattere l'odio”. Piena adesione all'iniziativa, ha sottolineato Francesco Mussoni, PDCS. Per l'alto valore della persona, per il simbolo che rappresenta per l'umanità. L'Istanza d'Arengo è stata infine approvata all'unanimità.