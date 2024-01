ISTANZE D'ARENGO CGG: passa Istanza contro la chimica in agricoltura, il SdS Canti aveva chiesto di respingerla Unanimità sulla regolamentazione dell'Intelligenza artificiale. No ad una nuova rotatoria a Domagnano

CGG: passa Istanza contro la chimica in agricoltura, il SdS Canti aveva chiesto di respingerla.

Il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti aveva espresso parere contrario, affermando che a San Marino si sta già andando in quella direzione ma l'Istanza d'Arengo “affinché siano eseguiti controlli più serrati sulle pratiche agricole ed effettuate analisi sui terreni e prodotti con particolare riferimento all’uso di composti chimici” è stata approvata, dopo un acceso dibattito, con i voti provenienti da Rete, Libera, RF e Domani Motus Liberi. 21 i sì, contro i 15 no, espressi dai consiglieri DC e Alessandro Mancini di Npr-Alleanza Riformista. *, **

Sull'Istanza che chiedeva una nuova rotatoria a Domagnano l'aula ha invece seguito l'indicazione del Segretario Canti, respingendo la proposta. In mattinata via libera anche alla petizione per la dotazione di collari GPS per i cani da soccorso e – all'unanimità – anche a quella per regolamentare il settore informatico dell'intelligenza artificiale. Prima di chiudere la seduta di ieri il Consiglio ha approvato con 42 voti favorevoli “bipartisan” la legge a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia.

* Maria Katia Savoretti, RF, precisa: "In merito all 'istanza d' Arengo risulta un mio voto contrario..io al momento della votazione non ero in aula; se fossi stata presente avrei votato sì.."

** Gerardo Giovagnoli, NPR, precisa: " Il voto negativo sull'Istanza...attribuito a Katia Savoretti è in realtà del Consigliere Giovagnoli, il fraintendimento è frutto del fatto che l'attribuzione delle schede nelle posizioni del banco dell'Ufficio di Segreteria non sempre corrisponde alla posizione in cui ci si siede"

