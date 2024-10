CGG: prosegue la full immersion sui Decreti. Ancora 8 provvedimenti da esaminare Nel pomeriggio nuova seduta del Consiglio Grande e Generale

Nelle precedenti sedute i prodromi, forse, di un nuovo clima in Consiglio. Il confronto sul dossier cogenerazione – seppur assai lungo –, è stato caratterizzato infatti da un dialogo costruttivo tra Opposizioni e fronte governativo; e mediazioni in corso d'opera, che hanno portato infine ad una diffusa condivisione del testo, se si eccettua la contrarietà di RETE. La domanda ora è se il medesimo copione possa riproporsi per l'altro decreto indicato alla vigilia come politicamente problematico: quello sull'Atto organizzativo e secondo Fabbisogno ISS.

Stando ai numeri una montagna da scalare: 13 emendamenti dell'Esecutivo, 8 di Motus, 2 di RETE, ben 18 di Repubblica Futura. Non è chiaro se oggi pomeriggio l'Aula riprenderà da qui. 8, del resto, i Decreti delegati scorporati ancora in attesa di esame. Fra questi il provvedimento che modifica la normativa per la prevenzione e la repressione della violenza di genere, interventi di riorganizzazione e coordinamento in materia previdenziale, disposizioni per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Tanta carne al fuoco, insomma, in questo comma. Il che fa prevedere un approdo solo a novembre – nella seconda tranche di questa Sessione – ai punti dell'OdG immediatamente successivi. Inerenti nomine importanti, come quelle delle Aziende Autonome, delle Poste, e di San Marino RTV.

