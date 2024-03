Cgg: ratificato il decreto sulle attività economiche, resta rebus Reggenza

Cgg: ratificato il decreto sulle attività economiche, resta rebus Reggenza.

Ripresi i lavori del Consiglio Grande e Generale che ieri ha ratificato il Decreto sulle attività economiche: 21 voti favorevoli, 7 contrari. Accolti alcuni emendamenti di Rete, in particolare sulla “Sospensione o revoca a tutela degli interessi della Repubblica” e di Libera. Anche sull’articolo 3, Governo e Rete hanno trovato una quadra, con la presentazione di un emendamento modificativo sottoscritto da entrambi.

L'aula alle prese con odg di Rete che chiede l'audizione, in Commissione Finanze, del coordinatore del tavolo congiunto per la vigilanza e il controllo delle attività economiche. Il partito di opposizione, in seguito ad accordo, ha ritirato l'ordine del giorno e ne è stato sottoscritto uno da tutti i gruppi consiliari con alcune modifiche: approvato con 33 voti favorevoli.

I lavori si fermeranno alle 17.30 per l'elezione dei Capitani Reggenti: resta ancora da sciogliere il nodo sul secondo designato, oltre al consigliere Pdcs Italo Righi. Le opposizioni rilanciano una Reggenza di garanzia e ci sarebbe in questo senso una rosa di nomi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: