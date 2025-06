CGG: ratificato, in un clima fortemente polarizzato, il Decreto sulla DGFP

Ieri la prosecuzione della full-immersion sul Comma decreti; “di peso” i due posti in ratifica. Forte contrapposizione, tra Maggioranza ed Opposizione, già sul provvedimento riguardante obiettivi e responsabilità del Comitato Esecutivo ISS. Il copione non è cambiato quando si è passati al Decreto di modifica della struttura e delle funzioni della Direzione Generale della Funzione Pubblica, che affianca al Direttore un Comitato direttivo. Anche in questo caso, infatti, la normativa è stata bollata come “ad personam”, dalle forze di Minoranza. Alcuni esponenti hanno ipotizzato una mera spartizione politica per equilibri di potere; per permettere all'ex direttore Manuel Canti di rientrare nella governance della Funzione Pubblica come membro del Comitato direttivo.

Dibattito generale proseguito in notturna. Il Segretario di Stato Belluzzi ha aperto fra le altre cose ad un confronto a 360 gradi, in Commissione, sulla riforma della PA. Si è passati poi all'esame dei 12 articoli del Decreto; tutti accompagnati da emendamenti soppressivi delle Opposizioni.

Respinti ieri i primi 6. Analisi proseguita nella seduta odierna; a partire dalla norma sui “riporti funzionali”. Questa architettura non sta in piedi a prescindere dalle persone, è stato dichiarato dalle fila di RF; parlando al contempo di una spoliazione di poteri del Consiglio di Direzione in favore del Comitato Direttivo. “Narrazione parziale”, non corrispondente alla realtà, ha obiettato il Segretario agli Interni. L'obiettivo è dare maggiore efficienza. La DC – ad avviso di Rete - sta pretendendo un decreto che limiti il potere del nuovo direttore generale Milena Gasperoni per darlo di fatto al nuovo organismo dove rientrerà l'attuale direttore amministrativo dell'ISS. La DC non pretende un bel nulla, si è replicato; definendo legittima, ma poco utile al dibattito, la strategia della Minoranza.

Biasimata anche dal PSD, la scelta delle Opposizioni di presentare solo emendamenti abrogativi; quanto al merito del Decreto è stato definito “poco utile” il precedente accentramento dei poteri in un'unica persona. Un testo che andrebbe rifatto completamente, ad avviso di DML; perché costruito su logiche spartitorie. Respinte dunque le accuse di strumentalizzazione. E c'è chi ha giocato con le parole, parlando di decreto non “ad personam”, ma “ad maggioranzam”. Emendamento respinto. Il successivo emendamento abrogativo al vaglio dell'Aula riguardava le modifiche alle competenze del Consiglio di Direzione; si vuole spogliare di ogni prerogativa l'organo collegiale per eccellenza, hanno infatti lamentato le Opposizioni. Nel 2024 – ha replicato il Segretario Belluzzi - questo organismo non si è mai riunito; ho insistito che fosse presente in questa norma, perché serve ad ascoltare tutti i direttori di dipartimento della PA. Ha funzioni consultive, di coordinamento; la dignità di entrambi gli organismi è motivata. Confronto molto acceso, con non poche interruzioni. Sta difendendo una cosa indifendibile, Segretario, è stato detto dai banchi di RETE. RF ha chiesto perché non si inserisca la previsione di una periodicità delle riunioni del Consiglio di Direzione. Emendamento respinto, così come quello successivo, sull'adozione degli atti sul personale.

Rilevato fra le altre cose da Matteo Casali, RF – innumerevoli i suoi interventi in questo Comma -, un progressivo depauperamento delle autonomie delle Aziende e degli Enti autonomi. Aperto al confronto, sul punto, il Segretario agli Interni; allargando le possibili riflessioni alla mission di queste Aziende.

Emendamento successivo relativo all'articolo su eventuali integrazioni del Fabbisogno, in caso di esigenze urgenti. E ciò con atto del nuovo Comitato Direttivo. Ribadita dal Segretario Belluzzi la centralità del principio di collegialità: ritenuto alla base dell'intervento normativo. In chiusura di analisi Matteo Casali ha colto l'occasione per fare un recap della posizione delle Opposizioni; ha rimarcato come alla base della contrarietà espressa vi fossero ragioni politiche e di merito. Sulla pelle dell'amministrazione e della sanità – ha detto - sono state fatte spartizioni di tipo politico. Erano emerse criticità – ha replicato il Segretario agli Interni -; non vi era un organismo apicale che facesse politiche coordinate. Ora i massimi dirigenti dell'amministrazione pubblica avranno questa possibilità. L'intero Decreto Delegato è stato infine posto in votazione e ratificato con 30 voti favorevoli e 7 contrari. Si è passati a questo punto al Comma sulla votazione di una serie di ordini del giorno presentati nelle precedenti Sessioni da varie forze. A partire da quello di Domani Motus Liberi per l'istituzione quanto prima di un tavolo di lavoro cui facciano parte tutte le Segreterie di Stato e rappresentanti delle varie forze politiche per l'elaborazione di un piano di sviluppo economico coordinato e con una portata temporale di almeno 10 anni; un piano da sottoporre poi al confronto di realtà economiche e sociali e da sottoporre infine al vaglio del Consiglio. Fondamentale che il Governo inizi a fare squadra – ha sottolineato Gaetano Troina, DML – specie se dovesse concludersi l'Accordo con l'UE. Il Governo è pienamente ingaggiato su tutti i tavoli - ha commentato il Segretario Belluzzi - soprattutto nel costruire lo sviluppo economico. Ha ricordato poi come sia già possibile confrontarsi in Commissione su questi temi. Scettico sulla proposta di Motus anche Massimo Andrea Ugolini, DC; intervenendo a nome della Maggioranza ha rimarcato come l'Esecutivo sia già al lavoro sullo sviluppo, con la possibilità di inserire all'interno del progetto di Bilancio gli spunti che emergono in Commissione Finanze. Definita “pietosa” - da Emanuele Santi, RETE – la “Legge Sviluppo”; rimarcando come lo spirito della proposta in oggetto sia quello di fare squadra su questo tema. Sulla stessa scia Sara Conti, RF; rimarcando come le forze di Opposizione intendano dare spunti costruttivi. Respinto, infine, l'OdG. Così come quello successivo a firma Motus che richiedeva un dibattito urgente in Commissione per una proposta di riforma delle normative sull'attività delle Forze dell'Ordine e degli uffici che svolgono attività di indagine, e per un programma di interventi in tema di sicurezza. E' infatti evidente, è stato spiegato, come vi siano problematiche normative e nella suddivisione di competenze; posto l'accento fra le altre cose sul tema delle intercettazioni. Anche in questo caso RETE ha osservato come si trattasse di un odg di febbraio; biasimando dunque il ritardo con il quale lo si affronta. Non condivisibili le premesse dell'odg, ad avviso del Segretario Canti; che ha comunque rimarcato come il riordino delle Forze di Polizia sia fra i temi da affrontare nella Legislatura. Ma oggi il Paese è sicuro, ha dichiarato; gli strumenti per fare indagini ci sono. Nulla osta, comunque, da parte del Governo, ad un dibattito in Commissione Esteri entro settembre. Sul punto concorde anche Michele Muratori, Libera. Riscontrati diversi problemi nel tempo, ha ammesso Gian Nicola Berti, AR; ricordando anche gli approfondimenti della “Commissione antimafia”. Necessario a suo avviso puntare sulla specializzazione dei singoli corpi di Polizia. Un dibattito dunque che merita approfondimento, ha detto. Sempre di Motus il successivo odg per impegnare il Congresso ad istituire un tavolo di lavoro per il memorandum of understanding con Amazon Web Services e la previsione di stanziamenti economici dedicati al percorso di trasformazione digitale. Processo, quest'ultimo, “strategico per il Paese”, ha dichiarato William Casali, a nome della DC. Abbiamo proposto un percorso strutturato in linea con i contesti europei, ha continuato; e che non mette al centro il servizio cloud. Ma vi è volontà di condividere i temi, ha assicurato. “Fuori dal tempo”, ad avviso di Gerardo Giovagnoli, PSD, l'impostazione proposta: il memorandum con Amazon – ha ricordato - è di 4 anni fa. Michela Pelliccioni ha ricordato tuttavia come i consiglieri di Maggioranza intervenuti fossero presenti nella precedente Legislatura quando si firmò il MOU. “Avevamo a disposizione una Ferrari”, ma questo Governo dice di avere intrapreso altre strade; il lavoro che si sta facendo – ha continuato - non sta producendo risultati. Rammarico allora per “la mancata occasione”. Nell'odg – ha sottolineato il Segretario Canti – viene dettata un'agenda di Governo che non spetta all'Opposizione. Ordine del Giorno respinto. Si riprenderà nel pomeriggio con il vaglio di altri odg.