SANITA' Cgg: ratificato l'accordo di stabilizzazione per il precariato Iss Riguarda chi ha maturato 3 anni di servizio al 31 dicembre 2020. Introdotto meccanismo automatico per assunzione dopo 36 mesi

Ratificato dal Consiglio l'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali, firmato lo scorso mese di novembre, per il superamento del precariato nell'Iss. Stabilizza il personale precario che abbia maturato al 31 dicembre 2020 un’anzianità di servizio di almeno 3 anni. Introduce inoltre un meccanismo automatico di stabilizzazione per i dipendenti in servizio da 36 mesi, in ruoli vacanti previsti dal fabbisogno. Parere favorevole di tutte le forze politiche.

