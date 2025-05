CGG: respinte le prime 4 Istanze d'Arengo discusse in Aula

Tutta la singolarità e il fascino dell'ordinamento sammarinese, in questo istituto di democrazia diretta. Al vaglio del Consiglio 6 Istanze d'Arengo; a partire da quella per consentire ai cittadini l'accesso alla tribunetta di Palazzo con il proprio smartphone, con il fine di essere reperibili. Già ieri, in chiusura di seduta, il Segretario agli Interni aveva espresso parere negativo. Non banale, il successivo dibattito. Paventati da Motus problemi di privacy; favorevole invece RETE, i cui esponenti hanno ricordato come il divieto risalisse al 2011, quando vennero pubblicati online video di consiglieri “pianisti”. Istanza respinta. Stessa sorte per quella successiva, che sollecitava una modifica dell'età massima per partecipare a concorsi PA. Molto partecipato il confronto quando si è passati alla richiesta di introdurre un tempo standard per il varo dei regolamenti attuativi delle Leggi. Anche in questo caso apprezzato dal Segretario Belluzzi lo spirito dell'iniziativa; riguardante il macro-tema dell'efficienza della produzione normativa. Orientamento negativo, però; per una serie di ragioni. Opposizioni compatte invece nel sollecitare l'ok; sottolineando come spesso le leggi rimangano lettera morta per dinamiche politiche.

L'Istanza centra un punto nevralgico, ha riconosciuto il Segretario Fabbri; ritenendo tuttavia come la sede opportuna sia la Commissione per le riforme istituzionali. Il dibattito si è poi fatto serrato con la discussione dell'Istanza che proponeva interventi per fare in modo che il lavoratore sia informato del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'azienda; quando ciò si ripeta per 3 mensilità nel corso dell'anno. Oggetto già recepito, ha obiettato il Segretario Bevitori; rimarcando come il dipendente abbia già la possibilità di controllare la situazione. Ma è sulla questione dell'onere della verifica – sulla necessità di un alert - che ha insistito più volte la Minoranza. Il Segretario Canti, sulla scia del collega al Lavoro, ha posto l'accento sui presidi a tutela di Stato e lavoratori introdotti con recenti normative; e ha rimarcato come la pensione sia garantita.

Sensibilità diverse in Maggioranza; fino a che si è trovata una quadra con un odg proposto da Libera. L'obiettivo è dare disposizioni all'ISS affinché si predispongano interventi sulla piattaforma informatica; di modo che, con l'accesso, il lavoratore possa rilevare un eventuale triplice mancato versamento sulla propria posizione di primo pilastro. Ordine del Giorno approvato nonostante la contrarietà delle Opposizioni; Istanza respinta. Prima della chiusura della seduta si è data lettura alla penultima Istanza calendarizzata, a tema ambientale. Il Comma sarà completato nel corso della Sessione.