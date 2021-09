CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: respinti, ieri sera, due OdG presentati da Libera ed RF

Si concluderà domani, con l'elezione dei nuovi Capitani Reggenti, la sessione di settembre del Consiglio. Esauriti, nel frattempo, gli altri punti all'ordine del giorno. Ieri sera, fra le altre cose, la presa d'atto dell'Accordo con l'Italia in materia di sequestri e confische. E poi la votazione di due Ordini del Giorno. A partire da quello di Libera, per impegnare il Congresso a destinare i proventi - derivanti dalla vendita di terreni pubblici - all'acquisto di immobili strategici e al sostegno alla ricerca tecnologica; e questo per l'attuazione di politiche ambientali.

OdG formulato a seguito di una situazione di impasse, verificatasi in una sessione precedente. Alla fine è stato respinto, così come quello presentato da RF, per l'istituzione di una Commissione d'Inchiesta su presunte commistioni tra politica e magistratura. In precedenza il passaggio in prima lettura dell'intero “pacchetto Giustizia”. Le Opposizioni hanno tuttavia lamentato una mancanza di confronto preventivo. Il Segretario Ugolini, dal canto suo, ricorda il percorso che ha portato ai 4 PdL.

