CGG: respinto OdG di Repubblica Futura sulla Sanità. In Aula, in serata, la Variazione al Bilancio dello Stato

I lavori della seduta mattutina si sono conclusi con la bocciatura di un OdG, presentato da Repubblica Futura in comma comunicazioni. Tema caldo, la Sanità; con un elenco di criticità riguardanti ad esempio l'ortopedia, la pediatria; e gli affanni della medicina di base. Contestata anche l'individuazione delle priorità. Da qui la richiesta, ai vertici ISS e al Segretario di Stato, di relazionare su soluzioni e tempistiche; per poi discuterne in Consiglio. L'unico obiettivo è attaccare la Sanità, ha replicato deciso Roberto Ciavatta; che ha contestato le stesse premesse dell'ordine del giorno; ricordando le azioni, già in atto, per far fronte a problematiche complicate dalla pandemia. Irricevibile, per le forze di Maggioranza, l'iniziativa di RF; il cui tenore – è stato detto – rappresenterebbe un “commissariamento” del Segretario di Stato.

Unica eccezione Grazia Zafferani, Gruppo Misto. Favorevole anche Libera; che in precedenza aveva visto respinti due propri OdG, all'esito del comma sulla relazione del Dirigente del Tribunale. Nel primo si chiedeva un'integrazione – di questa – con i dati specifici della “produttività” di ciascun magistrato. Tema più volte toccato, dalle Opposizioni, nel corso del dibattito. La Maggioranza – appoggiata in questo dossier anche da Rossano Fabbri, Gruppo Misto – ha tuttavia sottolineato come ciò andrebbe a collidere con il principio di non interferenza. Ma su questi temi la Politica dovrebbe essere informata, ha obiettato RF; ricordando il ruolo della Commissione Affari di Giustizia sulle azioni di sindacato. L'altro Ordine del Giorno di Libera – nel quale si sollecitava una indagine interna al Tribunale - era focalizzato sull'elevato numero di prescrizioni processuali. Via libera dell'Aula, invece, all'OdG presentato dalla Maggioranza nel quale si esprime massimo apprezzamento per l'operato di Canzio, riconoscendo un “cambio di passo”. Sottolineata poi l'efficacia delle riforme; riconosciuta anche dal GRECO. Si impegna infine il Governo ad attivarsi per rafforzare le risorse umane, tecnologiche e infrastrutturali del Tribunale.

Sull'ipotesi di una nuova sede il Segretario Ugolini non ha però mancato di evidenziare le complessità di programmazione. Dibattito a tratti piuttosto aspro, su questo comma. Cui seguirà l'attesa seconda lettura della Variazione di Bilancio. Il via era previsto nel pomeriggio; ma dopo un ufficio di presidenza “ad horas” è stato deciso uno slittamento alle 21, per permettere ai vari gruppi di depositare gli emendamenti.