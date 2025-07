CGG: riforma fiscale e assestamento al centro del Consiglio di metà luglio

Ufficio di Presidenza

Sarà una Sessione intensa; da lunedì 14 luglio a venerdì 19. Consueta dialettica serrata, a quanto pare, in UdP. Seppure i passaggi chiave di questo Consiglio fossero noti da tempo. Due prime letture di peso: quella a tema IGR – di cui tanto si è discusso nei giorni scorsi -, e il vaglio preliminare alla Variazione al Bilancio 2025. “Prettamente tecnica”, ha già assicurato la Segreteria Finanze. Da non escludersi, in Comma Comunicazioni, riferimenti ad un altro tema politicamente caldo di questi giorni: l'Accordo di Associazione e connessa ipotesi referendaria. Relativo al percorso europeo del Titano pure il recepimento del regolamento UE in materia di esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione; per il quale verrà richiesta procedura d'urgenza. Da qui si partirà nella giornata di martedì. Calendarizzati a seguire una serie di altri Comma, come il primo check parlamentare del PdL delle Opposizioni sull'abrogazione delle residenze fiscali non domiciliate: questione che già aveva incendiato il dibattito. E ciò prima dei già detti macrotemi della riforma fiscale e dell'Assestamento.

Nella parte per così dire “blindata” della Sessione anche le Istanze d'Arengo, al più tardi venerdì. Fra le 11 “in scaletta” diverse quelle a tema caccia. Per il resto molto dipenderà dalle tempistiche dei lavori. In ratifica 5 Decreti delegati; possibile si sviluppi un confronto partecipato, ad esempio, su quello riguardante le “tariffe sociali”. In odg anche Comma rimasti inevasi da Sessioni precedenti. Alta l'attenzione su due passaggi attesi, come l'approvazione del Piano Sanitario e la nomina del Dirigente dell'Authority. In coda all'ordine del giorno due PdL in seconda lettura: quello Costituzionale - sull'Inno Ufficiale della Repubblica -, e quello sul “Made in San Marino”; oltre alla votazione dell'odg sulle azioni da intraprendere dopo l'epilogo del caso Varano, a firma RF. Proprio un rappresentante di Repubblica Futura, questa mattina, in Ufficio di Presidenza, sarebbe intervenuto in maniera decisa – in tema Giustizia – chiedendo sia resa pubblica la lettera di dimissioni del Giudice di Terza Istanza Oliviero Mazza. Richiesta appoggiata, a quanto pare, anche dalla altre forze di Opposizione. Gli esponenti di Maggioranza avrebbero replicato osservando come la missiva possa essere eventualmente pubblicata, nel caso, sul sito del Consiglio Giudiziario; ribadendo il principio di separazione dei Poteri.