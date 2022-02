CGG: rinviato il comma sulla ratifica dell'accordo con Mosca per le esenzioni dei visti

Nel pomeriggio riprendono i lavori del Consiglio Grande e Generale. Vista la gravissima situazione attuale, a livello internazionale, sarebbe stato deciso di spostare - per ora in coda all'OdG della sessione - il comma relativo alla ratifica dell'accordo con la Russia sull'esenzione dei visti. Ieri era stato depositato un ordine del giorno condiviso sulla crisi ucraina; nel quale – fra le altre cose – si auspica una de-escalation, si supporta l'integrità territoriale di Kiev e si richiama il rispetto degli Accordi di Minsk. Oltre ad impegnare il Congresso a supportare ogni sforzo diplomatico. Per il resto è la Giustizia il tema cardine di questa sessione; e si è già proceduto alla presa d'atto delle graduatorie per il reclutamento di 2 Commissari della Legge e 2 Uditori Commissariali. Ci si avvia ora a completare il pacchetto normativo voluto dal Segretario Ugolini. Aula al momento impegnata nella seconda lettura del PdL in materia di astensione e ricusazione dei magistrati. Tema dolente, viste le situazioni di stallo registrate in questi anni. Si punta dunque a rendere più agili e garantite le procedure, vista la complessità – ed eccessiva farraginosità – dell'attuale normativa. Fra le principali novità l'attribuzione al Magistrato Dirigente, e non più al Giudice per i Rimedi Straordinari, della competenza in materia di astensione. Un punto, questo, si sottolinea nella relazione unica – letta dal consigliere di RETE Spagni Reffi – sul quale in Commissione si sono registrate perplessità da parte delle Opposizioni; con particolare riferimento alla competenza del Magistrato Dirigente, quando l'incarico è ricoperto da una figura esterna alla magistratura sammarinese. Quanto alla ricusazione, uno degli obiettivi è evitare istanze meramente dilatorie; definite puntualmente, inoltre, le tempistiche. Anche perché – ha precisato il Segretario di Stato Ugolini – si mira ad incentivare speditezza ed economicità processuale di questi due istituti. Dei 4 pdl del pacchetto normativo questo è quello che “ci vede più concordi” - ha dichiarato Luca Boschi, Libera, poiché da tempo all'interno del Tribunale c'è questa problematica. Tutto ciò che è in linea con una semplificazione dei meccanismi è “ben accolto dal nostro gruppo”. L'unica eccezione ha aggiunto - riguarda le astensioni, qualora siano decise da un Magistrato Dirigente esterno: dunque un Dirigente non magistrato. Quindi ok di massima, anche se in sede di esame dell'articolato – ha annunciato - verranno messi in luce alcuni elementi. Nicola Renzi, RF, ha ribadito dubbi sull'opportunità di affidare al Magistrato Dirigente la competenza in ambito di astensioni. “Non si capisce perché”.