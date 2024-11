CGG: ripresa dei lavori nel pomeriggio, con un PdL in materia di cooperazione transfrontaliera Ieri il primo passaggio consiliare del Bilancio previsionale e del PdL sullo sviluppo economico

CGG: ripresa dei lavori nel pomeriggio, con un PdL in materia di cooperazione transfrontaliera.

Nel pomeriggio la ripresa dei lavori del Consiglio Grande e Generale. La Sessione ripartirà dall'esame in prima lettura di un paio di progetti di legge; fra questi il testo presentato dalla Segreteria Esteri relativo al recepimento della normativa UE per un Gruppo europeo di cooperazione territoriale. E ciò, in particolare, per rendere più funzionali i rapporti con la Provincia di Rimini. Ieri la conclusione del comma – piuttosto articolato – in tema di ordinamento contabile dello Stato; con il primo step parlamentare del PdL sul Bilancio previsionale, e di quello programmatico riguardante lo sviluppo economico. Ratificato infine il Decreto sull'emissione di titoli del debito pubblico al tasso fisso del 2,5%.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: