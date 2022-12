CGG: ripresa in mattinata la “maratona” sul Bilancio. Respinti altri emendamenti di RF

I lavori sono ripresi dall'analisi degli emendamenti aggiuntivi di RF all'Articolo 1 della Finanziaria. Ieri l'approvazione all'unanimità di un testo concordato riguardante la riduzione – in base al reddito - delle rette degli asili nido per le famiglie che hanno due o più figli. Per il resto le proposte di Repubblica Futura erano state respinte. E il copione sembra ripetersi questa mattina; subito bocciato un emendamento riguardante le figure di sistema nella scuola secondaria superiore. Il Segretario di Stato Tonnini ha infatti spiegato come la questione non possa essere trattata in modo disgiunto rispetto alla riorganizzazione scolastica e della docenza. Nella proposta successiva RF sollecita un intervento del Congresso – tramite decreto – per la ristrutturazione del Centro di Formazione Professionale. E ciò per porre le attività scolastiche - nel triennio dedicato all’ottenimento del diploma di qualifica - sotto la competenza del Dipartimento Istruzione; mantenendo in capo al Dipartimento Economia le attività dedicate alla formazione di secondo livello. Un esponente di RF ha spiegato la propria visione del sistema della scuola secondaria superiore; alla luce del previsto – significativo – calo demografico: un segmento liceale strutturato e forte; una scuola tecnica da potenziare, ed una scuola professionale che prenda a modello gli esempi migliori a livello internazionale. Appoggio all'emendamento da parte di Libera, che ha sottolineato la necessità di dare piena dignità al CFP.

“Interessante” l'emendamento, ad avviso di una esponente di DML. D'accordo sull'obiettivo di potenziare il CFP; ma c'è già un impegno in merito della Segreteria di Stato. E proprio il Segretario Lonfernini è intervenuto a stretto giro. “Siamo già dentro ad una realtà professionale ben condotta”, ha spiegato; già attivo un gruppo di lavoro con tempistiche ben precise per relazionare entro settembre sul futuro del CFP, e ciò in vista di una riorganizzazione. Da qui l'indicazione di respingere l'emendamento. Si è poi passati alla proposta relativa all'istituzione di una Commissione speciale sull'andamento demografico. Organo di tipo consultivo, composto da rappresentanti della politica, delle organizzazioni sindacali e datoriali e da 10 membri nominati dalla Consulta per le Associazioni. L'obiettivo è individuare interventi per sostenere la natalità, garantire sostenibilità al sistema pensionistico, riformare il welfare per la terza età. E ciò producendo scenari e stime sugli impatti delle azioni proposte. Un Paese dove si è ridotta la natalità del 30% rischia di morire, è stato spiegato. Il Segretario Tonnini, al netto di perplessità sulla possibile operatività del gruppo di lavoro, ha spiegato come sulle tematiche in oggetto ci si stia già attivando con strumenti ad hoc messi in campo dal Governo.