CGG, ripresa l'ultima giornata di lavori: in aula l'approvazione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario

Ultima giornata di lavori in Consiglio Grande e Generale per la sessione di luglio. La seduta, che si conclude alle 14, è ripresa questa mattina con la prosecuzione del dibattito per l'approvazione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario. Ieri primi feedback positivi di Libera e PDCS. Alla ripresa dei lavori, oggi, espresso un giudizio complessivamente positivo anche dai banchi del PSD; sottolineati al contempo una serie di aspetti sui quali continuare a focalizzarsi: dalle tempisitiche di realizzazione degli obiettivi al problema delle liste d'attesa. Fra i punti chiave del Piano - ricordiamo - il rafforzamento della prevenzione, l'ampliamento dei servizi di prossimità territoriale e la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera moderna e funzionale.

In agenda, a seguire, la nomina del dirigente dell'Autorithy Sanitaria, la ratifica di alcuni trattati e convenzioni internazionali e poi due pdl in seconda lettura: quello costituzionale, sull'inno ufficiale di San Marino, e infine quello sul Made in San Marino.