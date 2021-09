CGG: ripresi i lavori nel pomeriggio, con la ratifica dell'ultimo “decreto Covid”

Si è ripartiti con l'ultimo decreto in attesa di ratifica quello sulla proroga delle disposizioni per la gestione della pandemia. Misure blande – aveva ricordato in mattinata il Segretario Ciavatta -, e questo in ragione dell'efficacia della massiccia campagna vaccinale effettuata in Repubblica. Approvato l'unico emendamento proposto dal Governo, che sposta il termine della validità del decreto al 6 ottobre, anziché al 30 settembre; e questo per evitare sovrapposizioni con le cerimonie di insediamento della nuova Reggenza.

E poi la proposta di modifica avanzata da Libera, in merito alla possibile sospensione del personale sanitario ISS che non si sottoponga volontariamente a vaccinazione; obiettivo dell'emendamento è che si tenga conto non solo dell'avvenuta immunizzazione, ma anche di una eventuale documentazione attestante il possesso del necessario numero di anticorpi, o l'utilizzo di tamponi pagati dallo stesso dipendente. Una misura, ha spiegato Michele Muratori, anche per sopperire alla carenza di personale in questo periodo; punto, questo, sul quale concorda anche Nicola Renzi, RF. Emendamento di buon senso, ha premesso il Segretario alla Sanità, sul quale è utile un approfondimento. Ma al momento – ha spiegato – non vi sono le condizioni per un'approvazione, perché sarebbe necessario un confronto preliminare all'interno della struttura sanitaria. Disponibilità, comunque, ad un dialogo su tali ipotesi di modifica.

Soddisfatta, per l'impegno in questo senso del Segretario, Michela Pelliccioni, DML. Sulla stessa linea Alberto Giordano Spagni Reffi, RETE; espressa fiducia, nell'operato del Segretario di Stato, anche da Mirko Dolcini, Domani Motus Liberi, che ha sottolineato l'efficacia del tampone nel contrastare i contagi, pur nella consapevolezza delle conseguenti difficoltà organizzative. Iro Belluzzi, NPR, auspica una campagna, all'interno dell'ISS, per verificare la carica anticorpale dei singoli operatori, anche in vista di una possibile terza dose vaccinale. La struttura sanitaria si trova oggi in estrema difficoltà, ha ricordato Miriam Farinelli, RF; dobbiamo confrontarci e trovare nuove soluzioni in tempi brevi. Per molti aspetti l'emendamento di Libera ci appassiona e apre una riflessione importante, ha dichiarato Francesco Mussoni, PDCS; ma ci deve essere il realismo del Governo e del Segretario alla Sanità, che deve fare una valutazione allo stato attuale. San Marino – ad avviso di Denise Bronzetti, NPR - potrebbe essere un paese guida, considerando il dato anticorpale; una posizione che dovrebbe essere portata a conoscenza dei vari organismi internazionali. Emendamento, infine, bocciato. Via libera, invece, all'unanimità, all'intero decreto.