CGG: ripresi nel pomeriggio i lavori con la I lettura del PdL sull'Assestamento di Bilancio

Ad aprire i lavori la relazione del Segretario Gatti relativa al progetto di legge “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022”. Spiegati i motivi dell'intervento. Innanzitutto la necessità, per l'Eccellentissima Camera, di acquistare le azioni di BCSM, fino ad una somma di 4 milioni e 100.000 euro, di proprietà della Società di Gestione Attivi ex BNS s.p.a.. Prevista anche l'acquisizione di immobili di valore storico e strategico - a disposizione di questa -, da destinare a sedi istituzionali; fino alla concorrenza di 15.900 euro. Per il resto solo “limitate modifiche”, ha assicurato Gatti.

Previste infatti maggiori entrate – per un ammontare complessivo di circa 3 milioni e 900.000 euro – dalle imposte sulle successioni, dai proventi delle vendite di tabacchi e dalle confische. E poi un'analisi di ampio respiro sullo stato di salute del sistema economico sammarinese; che ad avviso del Segretario di Stato ha mostrato una “buona resilienza” agli shock economici mondiali: pandemia e guerra in Ucraina. I riflessi di tali congiunture – è stato rimarcato – impongono anche a San Marino una riprogrammazione del debito; tematiche affrontate anche negli incontri di inizio mese con una delegazione del Fondo Monetario.







I primi dati del 2022, comunque, seppur limitati e parziali, lasciano ben sperare, ad avviso di Gatti. Sottolineato il +28% - rispetto al medesimo dato del 2021 – dell'imposta sulle importazioni: “termometro” del sistema economico sammarinese. Sottolineati anche i dati della monofase e dell'imposta speciale sui prodotti petroliferi. Per un'analisi affidabile di trend sarà comunque monitorare con attenzione l'andamento dei mesi di aprile e maggio. Annunciati, infine, integrazioni ed adeguamenti in sede di seconda lettura.

Primo ad intervenire Stefano Giulianelli, PDCS, che ha posto l'accento sulla variazione positiva delle entrate tributarie per circa 4 milioni e 200.000 euro. Ha anche parlato di una narrativa distorta del debito pubblico da parte delle Opposizioni. E' interesse di tutti che i soldi presi a debito – ha replicato Matteo Ciacci, Libera - vengano investiti e spesi bene, e non solo per finanziare la spesa corrente. E poi Andrea Zafferani, RF. “L'assestamento ad oggi non è commentabile in termini politici”. E' tempo di iniziare ad agire, e smettere di fare bilanci tecnici. Quanto agli immobili ex BNS da acquisire, ad avviso di Zafferani sarebbe necessario un piano di destinazione. Secondo Eva Guidi, Libera, il “problema dei problemi” è il deficit strutturale di bilancio.