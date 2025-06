CGG: risposta unanime dell'Aula su giovani, fibromialgia e vicenda "killer dei cani" Seduta pomeridiana caratterizzata dalla ricerca quando possibile di sintesi su temi particolarmente sentiti

Si è ripreso nel pomeriggio dal Comma sugli odg presentati dalle forze di Minoranza in precedenti Sessioni, dopo i tre respinti nella mattinata. All’attenzione dell’Aula la proposta di DML per la realizzazione della prima comunità energetica nazionale e per l’istituzione di un tavolo di lavoro sulla transizione energetica.

Tema giudicato attuale da Libera, che ha sottolineato le soluzioni già avanzate in Repubblica, come l’acquisto di quote fotovoltaiche. Ma, ha osservato Motus, le famiglie fanno fatica a pagare le bollette: serve autonomia energetica a lungo termine. Odg respinto.

A seguire la proposta di tutte le forze di Opposizione per abrogare le circolari e i provvedimenti sulle residenze fiscali non domiciliate. In premessa il caso San Marino World e il ritiro dell'autorizzazione. Ma RETE ha chiesto un passo ulteriore: l’abrogazione delle circolari che aggiravano il vincolo degli hotel a 5 stelle.

“È stata revocata la licenza a San Marino World?” ha domandato RETE. Anche RF ha criticato la normativa e lamentato la mancanza di trasparenza. DML ha espresso rammarico per il ritardo nel dibattito, mentre un Segretario di Stato è stato accusato di aver abusato del proprio potere firmando una circolare.

“La Repubblica di San Marino non si può svendere”, si è detto. La DC ha preso le distanze dall’uso improprio dello strumento, ma ha riconosciuto che può essere utile ad attrarre strutture di alto livello. PSD ha chiesto una riforma complessiva del tema residenze e investimenti nel settore ricettivo.

Libera ha dichiarato attenzione costante al caso San Marino World, fino al blocco annunciato dal Segretario Beccari. “Vogliamo sviluppo trasparente”. Per la Maggioranza, l’odg è ormai “superato”; ma per RETE è ancora attualissimo. Odg respinto con 11 voti favorevoli e 34 contrari.

Poi la proposta di Motus, elaborata dal movimento giovanile, per impegnare il Governo a promuovere nuovi percorsi formativi e lavorativi per i giovani entro il 2025. È emersa una sintesi tra le forze politiche, accolta con favore anche dalla Reggenza.

Tra i punti: esperienze all’estero, risposte all’emergenza abitativa, spazi per uno studentato. PSD ha definito i giovani una risorsa e chiesto sinergie pubblico-privato. DC: “Un grande passo verso il futuro”. AR e Giovanna Cecchetti hanno condiviso pienamente la proposta.

RF, RETE e Libera hanno espresso forte apprezzamento, anche per il richiamo al deficit di luoghi di socializzazione. Il Segretario Lonfernini ha evidenziato le opportunità legate al processo di integrazione europea. Odg approvato all’unanimità.

Si è poi discusso della proposta di RF per un piano d’azione per migliorare l’offerta formativa per bambini nello spettro autistico. Si è chiesto un cambiamento culturale e più attenzione da parte degli insegnanti.

Il Segretario Lonfernini ha espresso “grande sensibilità” sul tema, ma ha espresso dubbi sullo strumento dell’odg, preferendo un confronto in Commissione con la presenza dei tecnici che stanno lavorando sul tema. Ha confermato che si tratta di una priorità.

DC ha portato dati a supporto, sottolineando l’esigenza di evitare compartimenti stagni. L’odg è stato messo in votazione e respinto con 9 voti favorevoli, 28 contrari e 1 non votante.

Infine, RETE ha presentato un odg per dare mandato al Congresso di costituirsi parte civile nell’eventuale processo del presunto “killer dei cani”, valutare iniziative legali per attentato alla salute pubblica e avviare un dibattito consiliare per provvedimenti sulle eventuali omissioni.

Matteo Zeppa ha ricordato che si sono verificati altri casi di avvelenamento a ridosso di questo Consiglio. Ha espresso il sospetto che ad agire possa essere un gruppo organizzato. Il Governo si è già attivato, ha assicurato il Segretario Canti; ma siamo ancora nella fase delle indagini, coperte da segreto istruttorio. Il Congresso si è costituito parte civile in questo procedimento. Ma al momento non vi sono gli elementi per un dibattito politico. Dato mandato alla Gendarmeria – da martedì – di piantonare l'abitazione del sospetto. Si è inoltre ragionato sull'acquisto e l'utilizzo di braccialetti elettronici per casi futuri. Condivisa dal PSD l'indignazione espressa nell'odg. Ricordata la riforma del codice penale con previsioni ad hoc sul tema. Perplessità però sull'idea, in questo momento, di dibattere in Consiglio di eventuali responsabilità politiche, come fosse una sorta di commissione d'inchiesta. Da DML suggerita la possibilità di eventuali aggiustamenti del testo dell'odg affinché si possa mostrare chiaramente alla cittadinanza l'impegno della politica. Anche secondo Libera l'Aula dovrebbe dare un segnale; in caso contrario libertà di coscienza ai propri consiglieri. Sulla stessa linea Giovanna Cecchetti. I lavori sono stati poi sospesi per la ricerca di una sintesi fra tutte le forze. Si è deciso infine di lasciare in sospeso questo odg, in attesa di un eventuale accordo. A questo punto si è passati ad un odg a firma RF-DML per impegnare il Congresso a riferire in Commissione in merito ad eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della normativa a tutela delle persone affette da fibromialgia. Ordine del giorno presentato un mese fa in occasione della Giornata Mondiale; oggi vi è stata la possibilità – è stato detto – di confrontarsi con le altre forze. Da qui la decisione di ritirare l'odg, per presentarne uno condiviso. Apprezzamento, dunque, per il feedback dell'Aula. A dare lettura del testo concordato, a questo punto, una esponente della DC. Previsto uno spostamento temporale, per il riferimento del Governo, ad ottobre di quest'anno; per una opportuna valutazione dell'attività di monitoraggio. Clima di concordia, in Aula; e soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa. Approvazione unanime. Si è passati a questo punto all'odg delle Opposizioni affinché vengano auditi i vertici di Carisp ed il Congresso sulla “presunta vendita di Banca Kovanica”; oltre ad dibattito in Commissione congiunta sul riferimento di BCSM in tema di sistema bancario e sue prospettive. Queste audizioni sono già in elenco, ha sottolineato la Presidente della Commissione III Silvia Cecchetti, intervenendo a nome della Maggioranza. Chiesto dunque il ritiro dell'odg, a fronte della disponibilità anche del Segretario Gatti. Richiesta accolta dalle Opposizioni. Prima di chiudere è stata data lettura da Matteo Zeppa all'odg riformulato – dopo una mediazione - sulla vicenda del cosiddetto “killer dei cani”. Ritirato quello precedente. Nella nuova versione – firmata da tutti i gruppi – si incarica il Congresso di Stato di mantenere alta l'attenzione a fronte dell'evolversi delle indagini avviando tutte le azioni legali e giudiziarie per sanzionare e chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili, e svolgere un riferimento in Commissione Esteri sull'implementazione delle strumentazioni di prevenzione e controllo sulle persone sottoposte a provvedimenti di limitazione della libertà personale da mettere a disposizione delle autorità entro settembre. L'odg è stato infine approvato all'unanimità. I lavori riprenderanno in seduta serale.

