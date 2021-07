CGG: Santi (RETE) subentra al dimissionario Spagni Reffi nella Commissione d'Inchiesta sulle crisi bancarie

I lavori sono ripresi in mattinata dal comma 3 dell'Ordine del Giorno, che prevedeva la sostituzione – in seno alla Commissione d'Inchiesta sul CIS e le crisi bancarie - del dimissionario Alberto Giordano Spagni Reffi. RETE ha proposto il nome di Emanuele Santi; ok unanime dell'Aula. Si è quindi rapidamente arrivati alla lettura del progetto di legge del Movimento sulla salute sessuale e riproduttiva della popolazione. Nelle scorse settimane non erano mancate perplessità, espresse dalle Opposizioni, specie sulla tempistica, essendo il Paese in attesa di conoscere la data del referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. Nell'introdurre il comma Paolo Rondelli, RETE, ha evidenziato l'organicità dell'impianto normativo, che esplora la sessualità a 360 gradi. Comunque la si pensi sul tema sensibile dell'interruzione volontaria di gravidanza – ha precisato – l'obiettivo “è arrivare ad una Repubblica ad aborti zero; criminalizzare le donne non porta a questo risultato”.







Prevedibile qualche “mal di pancia”, nell'ambito di altre forze di Maggioranza. Stiamo attendendo che la Reggenza fissi la data del referendum, ha ricordato Filippo Tamagnini, DC. Da qui l'invito ad attendere che la cittadinanza si esprima. Il PdL ha punti condivisibili, ha premesso Marica Montemaggi, Libera; che ha sottolineato come varie tematiche si possano già trovare in altre leggi, che possono essere emendate o migliorate. E poi una stoccata a RETE: l'impressione – ha detto – è che, in attesa del referendum, voglia “mettere una bandiera”. Accuse respinte da Emanuele Santi e Paolo Rondelli, che ha ricordato come il 90-95% dei contenuti del pdl sia relativo a tematiche diverse dall'interruzione volontaria di gravidanza. Sottolineate, ad esempio, le disposizioni relative alla salute sessuale nei portatori di deficit, o l'istituzionalizzazione di un percorso di tutela andrologica dei giovani. “Servirebbero approcci non di partito ma di dialogo”, ha obiettato Andrea Zafferani, RF; ad avviso del quale il pdl è “intempestivo nel timing”. “Se era così vitale – ha detto - perché non è stata chiesta la procedura d'urgenza?”. L'iter ordinario – ha aggiunto - non consentirà la discussione del progetto di legge nelle Commissioni prima del referendum. “Sono contenta che alcune forze politiche appoggino il referendum – ha dichiarato Daniela Giannoni, RETE - vorrei vedere lo stesso appoggio per questo pdl; nessuno ha posto l'attenzione su argomenti su cui, anche a livello internazionale, si parla poco”. “Questi sono argomenti che di bandierine non ne hanno”; quindi l'invito a non “svilire” il dibattito.