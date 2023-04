CGG: sessione terminata con un giorno d'anticipo. Avviato l'iter consiliare di due PdL

Già affrontati i passaggi politicamente sensibili; l'ultimo atto della sessione è scivolato via senza scossoni. Concordia, nella notturna di ieri, per il primo check parlamentare di due PdL. Interesse, ed un pizzico di curiosità, per quello portato in Aula dalla Segreteria di Fabio Righi. Si punta a dare avvio – con procedure semplificate - alla coltivazione e alla produzione di manufatti della filiera della canapa agro-industriale. L'ambito è quello della green economy, vista anche l'azione disinquinante della pianta; che una volta trasformata – è stato precisato – non dovrà presentare alcun effetto terapeutico o stupefacente. E poi il progetto di legge della Segreteria Sanità, per tutelare le persone affette da fibromialgia.

A seguire la votazione di 3 Ordini del Giorno. Respinto quello di Libera, che sollecitava l'Esecutivo a relazionare - in Consiglio - sullo stato dell'Accordo di Associazione con l'UE. Dai banchi della Maggioranza è stato ricordato il ruolo della Commissione mista politica-parti sociali: il 4 maggio, a Domagnano, il primo incontro. Ok unanime, invece, per l'OdG nel quale le forze governative – raccogliendo input del “Rapporto Aguilar” - invitano il Congresso a proporre a Bruxelles l'istituzione di un Comitato Parlamentare Unione Europea-San Marino.

I lavori si sono chiusi con la bocciatura di un altro ordine del giorno di Libera; quello presentato lunedì, in occasione del confronto che aveva portato alla riconferma di Tomasetti alla guida di Banca Centrale. Si indicavano una serie di obiettivi da realizzare, fra i quali il memorandum con Bankitalia. Ma per Governo e Maggioranza non ci si trova di fronte ad un mandato in bianco; ed è al contempo necessario tenere conto del percorso di integrazione europea. Punti di vista diversi; ma dibattito senza asprezze. Totale sintonia, invece, in occasione dell'approvazione – in precedenza – della Legge sulla prevenzione degli incendi; presentata dalla Segreteria Territorio, con l'obiettivo di uniformarsi ai migliori standard internazionali. Medesimo l'intento della Riforma dell'ordinamento penitenziario; che “certamente – sottolinea il Segretario Ugolini – avrà un impatto favorevole verso l'aggiornamento alle normative europee”. Le Opposizioni ieri pomeriggio si erano astenute, non concordando su alcuni aspetti; tutti d'accordo invece sul fatto si tratti di un passo avanti significativo. Punto nodale il rispetto delle peculiarità dei singoli detenuti, con la promozione di un processo rieducativo finalizzato al reinserimento sociale.