Cgg: si riparte dai Giudici di Appello

Dopo la seduta straordinaria di sabato per la ratifica del Decreto sull'emissione dei Titoli del debito pubblico, l'Aula torna a riunirsi per una nuova sessione del Consiglio che durerà fino a venerdì. All'ordine del giorno, subito dopo il Comma Comunicazioni, la presa d'atto della nomina di due Giudici d'Appello e altrettanti Commissari della Legge; Convenzioni internazionali; predisposizione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario; 7 Decreti Delegati tra cui la proroga delle disposizioni per il contrasto al Covid; regolamento Consiliare in seconda lettura; integrazioni alla Legge sulla Cittadinanza e misure per la cartolarizzazione dei crediti. Infine 8 istanze d'arengo. Slitta invece alla sessione di marzo la nomina del Dirigente dell'Authority, comma rimasto inevaso nel Consiglio straordinario.

