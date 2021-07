CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: sicurezza sul lavoro e cittadinanza al centro della seduta pomeridiana

Se la giornata di ieri era stata caratterizzata da un confronto a tratti acceso tra Maggioranza ed Opposizione, su un tema tradizionalmente caldo come la Giustizia; nella seduta odierna il dato politico forse più significativo è rappresentato da alcune frizioni in seno alle forze governative. Sensibilità diverse, espresse ad esempio in merito al progetto di legge di RETE sulla salute sessuale e riproduttiva. Ma è stato in occasione dell'esame in prima lettura di un altro progetto di legge - quello sull'imprenditoria giovanile - che l'armonia della Maggioranza è stata messa alla prova. Non era certo passata inosservata la mancata firma di Domani Motus Liberi; mentre i proponenti di PDCS, NPR e RETE hanno anche oggi insistito sulla necessità di dare risposte urgenti, sottolineando peraltro come già da inizio anno fosse iniziato un ampio confronto. Ma tutto ciò è stato interpretato come una “fuga in avanti” dal Segretario Righi, che dopo aver ribadito come il tema sia già oggetto di una revisione complessiva, ha ribadito tutte le proprie perplessità: alcuni aspetti – ha detto - “rendono il testo peggiorativo rispetto a quello precedente”.

Dalle Opposizioni qualche inevitabile stoccata per questi dissidi, oltre ad alcuni rilievi di carattere contenutistico; ma non è mancata, in vari casi, la disponibilità ad offrire il proprio contributo in Commissione. Si è passati poi all'analisi in I lettura del pdl sulle modifiche alla legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, risalente al '98. Fra le altre cose si specificano gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzioni di sostanze stupefacenti; oltre a norme per la protezione dei lavoratori dai rischi delle attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

“Si tratta di un progetto di legge – ha precisato il Segretario alla Sanità - necessario per aggiornare le deleghe, tutte scadute nel frattempo”, “il mondo del lavoro è cambiato”. Roberto Ciavatta ha ricordato poi come si siano fatti confronti con le parti sociali ed economiche sul contenuto dei decreti delegati. “E' un settore sul quale non bisogna mai abbassare la guardia”, ha detto Eva Guidi, Libera. “Mi aspettavo qualcosa in più da questo progetto di legge”, ha detto dal canto suo Gian Nicola Berti, NPR, che ha ricordato l'impatto della pandemia sul mondo del lavoro. Non possiamo limitarci a dire che la responsabilità è del datore di lavoro, ha osservato. “O riusciamo a prevenire il covid o la battaglia sarà persa”. Da qui la richiesta di appositi confronti tra Segreterie alla Sanità e al Lavoro.

Si è passati poi al pdl recante modifiche alla Legge sulla cittadinanza; per rispondere ad annose questioni dibattute dalla Consulta dei sammarinesi all'estero e complicate dalla pandemia. L'impianto normativo, fra le altre cose, mira a rimuovere ogni residua discriminazione, in materia, basata sul genere. Innanzitutto riconoscendo la possibilità di assumere la cittadinanza del Titano anche ai figli di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero. Un'altra modifica garantisce la trasmissione della cittadinanza per via materna anche nel caso in cui la discendenza sia interrotta da un decesso. Approvata dall'Aula la procedura d'urgenza. E questo – ha spiegato il Segretario Tonnini – per non vedere spirare i termini della sanatoria per le richieste di assunzione o riassunzione di cittadinanza; in tanti casi, infatti – anche a causa dell'emergenza sanitaria -, non si è riusciti a rispettare la scadenza prevista.

Senza il voto delle Opposizioni la procedura d'urgenza non sarebbe passata, ha sottolineato Nicola Renzi. Ha poi parlato di un “aggravio forte della burocrazia” per le procedure di espletamento delle pratiche di sanatoria, sottolineando come la proposta di RF sia invece quella di fissare la scadenza effettiva ad agosto 2022. Michele Muratori, Libera, ha parlato di un provvedimento migliorativo della situazione; ma definisce una forzatura dover rinunciare alla cittadinanza d'origine per quella sammarinese. L'invito è allora quello di lavorare per un nuovo impianto di legge. Questo pdl pone termine ad una discriminazione nei confronti delle donne che dura da troppo tempo, ha rimarcato Matteo Zeppa, RETE.

