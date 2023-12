CGG: slitta in notturna l'ok alla Manovra. Dibattito appassionato su emendamento di RETE

Arte del compromesso, la Politica. Paradigmatico quanto avvenuto negli ultimi giorni, quando già si paventava il rischio dell'esercizio provvisorio. Da qui confronti frenetici dietro le quinte; fino all'intesa – ieri a mezzanotte – che ha portato ad una robusta “scrematura” degli oltre 120 emendamenti delle Opposizioni ancora in ballo. Trovata la quadra su una decina di proposte ritenute di primaria importanza, e giudicate accettabili da Governo e Maggioranza. Oggi il vaglio dell'Aula, ma spesso solo formale; visto il dibattito ridotto all'osso e le tante votazioni all'unanimità. Interventi che danno una connotazione maggiormente “sociale” alla Manovra; sul punto apprezzamenti trasversali. Come per la rivalutazione degli assegni famigliari, con la previsione di un ulteriore aumento del 10% una volta introdotta l'ICEE. Nell'attesa anche la prevista introduzione di un “reddito minimo” per i nuclei familiari in difficoltà. In materia di emergenza abitativa l'istituzione di un “Osservatorio del Mercato Immobiliare Sammarinese”. In arrivo poi una norma sulla cessione remunerata di energia da fonti rinnovabili all'AASS, l'istituzione di un Tavolo “per la vigilanza ed il controllo delle attività economiche”, e di una Commissione “sull'andamento demografico”. Non manca un provvedimento a sostegno della piccola impresa. Dibattito appassionato quando si è passati all'emendamento di RETE sul tema cannabis; in realtà riformulato dopo una lunga e travagliata mediazione, perché il Movimento proponeva una depenalizzazione tout court dell'uso personale. Che resta reato; intesa invece sulla previsione del pagamento di una multa – anziché la teorica previsione della prigionia – qualora nel possesso od utilizzo non si ecceda la quantità dei 3 grammi, sempre non vi sia una recidiva. Si rimane nel solco del proibizionismo – ha osservato Giovanni Zonzini -; ma si semplificheranno le incombenze del Tribunale e si eviterà di rovinare la vita ad alcuni ragazzi. Freddi i feedback della DC, chi ha invitato a non banalizzare questi temi sottolineandone le insidie, chi ha definito paradossale sia stato questo confronto a sbloccare lo stallo sulla Manovra. Gino Giovagnoli ha invece apertamente annunciato il voto contrario. Dai banchi di Libera e Gruppo Misto si è piuttosto parlato di un passo di civiltà. Emendamento approvato infine con 37 voti favorevoli, 4 contrari, 2 non votanti e 7 astenuti. Infine un passaggio che potrebbe “scaldare” ulteriormente l'Aula. Perché fra gli emendamenti da votare vi è anche quello - a firma Libera e DC -, in tema UE. Nei giorni scorsi speculazioni sul presunto segnale politico sotteso all'iniziativa. Escluso però da Gian Carlo Venturini, PDCS, che ha sollecitato un confronto in un'ottica di condivisione. Se ne riparlerà in notturna. Una volta sciolto questo nodo le dichiarazioni di voto sul Bilancio.