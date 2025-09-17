CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: sulla vicenda degli abusi sui minori ancora alta tensione e polemiche in Aula Ripreso – dopo la parentesi dell'elezione della nuova Reggenza - il Comma sul caso del pedofilo sammarinese. Presentato un odg dalle Opposizioni e uno dalla Maggioranza

CGG: sulla vicenda degli abusi sui minori ancora alta tensione e polemiche in Aula.

Ripresi i lavori del Consiglio Grande e Generale. Ieri l'acme istituzionale della Sessione; quando la seduta pomeridiana era stata interrotta per l'elezione della prossima coppia reggenziale: Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Prima invece il Comma forse più atteso dalla cittadinanza: sulla vicenda choc degli abusi su minori.

Proprio da qui si è ripreso questa mattina; dopo la lunga e dettagliata relazione – ieri - del Segretario Canti, ed un avvio di dibattito generale a tratti aspro. Ad avviso di Guerrino Zanotti, Libera, chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe chiedere scusa; è un atto rivoluzionario, ha detto. Ritenuto necessario un approfondimento per fare emergere responsabilità più morali, che amministrative o politiche. La domanda chiave, insomma, resta la medesima: per quale motivo fosse stato consentito a Steven Raul James, fino al suo arresto in Italia, di circolare liberamente e prestare servizio in luoghi frequentati dai bambini.

Matteo Casali, RF, ha insistito sulla necessità della ricerca di eventuali colpe; biasimando la postura dell'Esecutivo, riassunta poi in questo modo: dal 2021 – data della commissione del reato – nessuno sapeva e occorre modificare le leggi. Ha osservato inoltre come l'avvio del processo a carico del reo dovesse essere stato notificato da una autorità sammarinese. Ha parlato di “inerzia delle istituzioni”; e di esposizione dei bambini ad un “rischio inaccettabile”, visto il lavoro prestato del reo a San Marino. Credo che in questa vicenda non ci sia stato dolo, ma gravi mancanze – ha osservato Marinella Chiaruzzi, PDCS -; sollecitando una collaborazione più efficiente con l'Italia. Apprezzato l'inserimento nel medesimo Comma della seconda lettura del PdL presentato dal Segretario Fabbri per il contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo.

In questi anni non siamo stati in grado di attuare leggi o regolamenti per prevenire simili situazioni, ha rimarcato Tomaso Rossini, PSD. Ricordando come al campo estivo in Carpegna avessero partecipato anche 22 ragazzi sammarinesi: sicuramente saranno stati coordinati da qualcuno – ha aggiunto -; e immagino che fossero state sentite nel processo tutte le persone coinvolte. In realtà a San Marino qualcuno sapeva della cosa; ma “nessuno si è fatto avanti”, oppure se qualcuno si è fatto avanti allora c'è una responsabilità importante. E' fondamentale trovare delle responsabilità, e chi le ha avute deve pagare. Matteo Zeppa, RETE, ha chiesto ufficialmente un UdP perché la relazione del Segretario Canti è al momento accessibile solo ai consiglieri. È stato dato quindi mandato, a questo punto, di procedere in tal senso.

Poi Sara Conti, RF, soffermandosi sulla recente manifestazione dei genitori sammarinesi. “Qualcuno deve rispondere”, per l'inerzia di qualcuno per anni non sono state poste in atto misure cautelative a tutela dei minori. Abbiamo trovato “anomalie macroscopiche”; ritenuta “surreale” l'ipotesi che dal 2021 le autorità sammarinesi non fossero mai venute a conoscenza dei processi a carico di Steven Raul James. “Gravissimo”, inoltre, ad avviso di Conti, che dal momento della richiesta di estradizione non fossero state disposte adeguate misure. Massimo Andrea Ugolini, PDCS ha innanzitutto espresso vicinanza alle famiglie. Tutti noi dobbiamo chiedere scusa – ha rimarcato -; nessuno si è accorto di un buco di carattere amministrativo cautelare. Si è inoltre detto favorevole all'espiazione della pena in territorio per i cittadini sammarinesi. Sicuramente il Congresso poteva essere più solerte e attivo a seguito dell'arrivo della richiesta di estradizione; ma è necessario anche incrementare la collaborazione fra Stati. Neppure a Rimini – ha aggiunto - erano al corrente del procedimento.

Poi Andrea Menicucci, RF; in 4 anni è difficile pensare che vi sia stata la possibilità di non essere messi al corrente di un fatto così grave. Definita “completamente insoddisfacente” la relazione del Segretario Canti. Invocata una revisione delle normative relative a simili reati e dei rapporti del pubblico impiego. E soprattutto si è insistito sull'accertamento delle responsabilità. Una vicenda del genere non dovrebbe essere motivo di contrasto politico, se non volto alla risoluzione del problema, ha detto Aida Maria Adele Selva PDCS. La mia non è indignazione, ma dolore. Riflessioni poi sulla coscienza morale e civile; “mi sembra assurdo che nessuno sapesse”. “Siamo arrivati a una indifferenza totale dei comportamenti”. Non posso più accettare – ha dichiarato dal canto suo Gaetano Troina, DML – che si senta dire “scusate forse abbiamo sbagliato ma non si sa di chi è la colpa”. Se la politica vuol dare un esempio ai cittadini quando sbaglia chiede scusa e si assume le responsabilità. “Chi paga?”. In Maggioranza cosa si è deciso di fare? Non accettabile, a suo avviso, utilizzare la privacy quando fa comodo. “La pericolosità del soggetto era evidente”; le “autocertificazioni vanno verificate”, e chi non lo ha fatto ha delle responsabilità. Sono passati 4 anni, con quanti bambini è venuta a contatto questa persona? Ricordati anche gli impegni derivanti dalla Convenzione di Lanzarote.

Matteo Zeppa ha premesso di conoscere il reo, visti gli impegni sportivi del proprio figlio, mai avrei creduto che fosse una persona del genere. “E' stato un pugno nello stomaco”. San Marino è un “Paese omertoso”. Il Congresso ha “enormi colpe politiche”. Definita “irricevibile” la relazione del Segretario alla Giustizia. Le conclusioni non dicono dove è stato il problema. Inaccettabile a suo avviso parlare di colpe generalizzate. Ha chiesto poi chi avesse organizzato il campus in Carpegna; chiedendo se vi fossero attinenze in territorio. “E' impossibile che i fatti accaduti nel 2021 si vengano a sapere nel 2025”. Ricordato anche il passato procedimento per percosse – conclusosi poi con un doversi procedere - a carico di Steven Raul James. Riflessioni poi su Interpol; sul ruolo del Tribunale: voglio sapere cosa è successo dopo che è stato informato dei fatti. Ricordato poi il riferimento al Congresso di Stato del 2 luglio; dopo “cosa avete fatto?”. Non accetto anche che la PA “non si sia mossa”.

Poi Alice Mina, PDCS, ricordando gli appelli del Comitato dei genitori sammarinesi. Come politici portiamo una responsabilità morale e civile che ci impone di non chiudere gli occhi. Ciò che è accaduto mina la fiducia nelle Istituzioni. “Fare piena luce è un dovere”, “ombre non devono esserci”. Facciamo in modo che la politica sappia lavorare insieme su queste vicende. Definito inoltre un “esempio virtuoso” il PdL sul contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo. Ritengo che la questione abbia un coinvolgimento di carattere generale, soggettiva, oggettiva. Il sistema ha un problema strutturale di base sul quale è necessario agire. Così il Segretario Lonfernini. Il Congresso, appena appresa la notizia – anche “giornalisticamente parlando” -, è andato in conferenza stampa, ha dichiarato quanto la vicenda avesse turbato gli stessi esponenti del Governo, ha affermato sin da subito che si sarebbe attivato in azioni concrete, ha appoggiato la manifestazione dei genitori sammarinesi e certamente oggi deve agire. Focus sulle interlocuzioni, in occasione di simili situazioni, con l'Italia; così come sulla riserva in materia di estradizione attualmente in vigore. Ipotizzato a tal proposito, a titolo personale, un cambio di rotta.

“Indignata” - Maria Katia Savoretti, RF - “di fronte ad un atteggiamento così superficiale”. “Cercate di dare giustificazioni che non ci sono”. Inaccettabile, a suo avviso, il concetto del “dobbiamo chiedere scusa tutti”. “Non avete fatto niente”, ha detto, rivolgendosi al Governo; dubbi anche sul fatto che il reo non avesse avuto la possibilità di entrare a contatto con i bimbi dei nidi. Momenti di tensione in Aula; tanto che la Reggenza ha paventato una interruzione della seduta. Toccato nel vivo dalla vicenda Andrea Ugolini, PDCS; mio figlio ha frequentato per anni i campetti frequentati dal reo e che mai avrei pensato si rivelasse un mostro. Posto l'accento anche sui rischi, per i minori, sul web. Auspico che alla fine di questo dibattito possa esservi un solo ordine del giorno, ha detto Luca Boschi, Libera. Dobbiamo trovare risposte alle lacune normative, ma dobbiamo ragionare tutti insieme su ciò che non ha funzionato. Poi il Segretario Gatti. Ci possono essere altre situazioni simili? La risposta è “si”. Da una parte si può cavalcare l'onda dell'indignazione e della rabbia, e dall'altra – e sarebbe più corretto – affrontare la vicenda in modo più razionale, analizzando ciò che si può fare. Nella relazione di Canti vi sono delle proposte in tal senso; sia sul fronte delle procedure interne che nelle capacità di scambiare informazioni con altri Paesi, non solo l'Italia.

L'Indipendente di Opposizione Michela Pellicioni ha ricordato come l'oggetto della discussione non sia una novità. “Uno Stato garante deve intervenire”, a prescindere da lacune normative o procedurali. Richiamato il “buon senso”. Focus poi sulle date: “12 giorni per poter notificare un fatto così grave?”.

Giovanna Cecchetti, Indipendente di Maggioranza, ha sollecitato interventi sul piano normativo, senza fermarsi all'indignazione. Non possiamo nasconderci dietro la privacy. Invocate risposte di sistema per mettere in protezione i cittadini. Servono alert per i reati più gravi. Prospettata anche la necessità di rivedere la posizione sugli accordi internazionali riguardanti l'estradizione. Non so dove sia stata la falla più grossa, ma va individuata.

Emanuele Santi, RETE, si è detto molto deluso dal dibattito. “E' il Congresso di Stato che mi ha deluso”. “Nessuno ha fatto nulla”; “vi è stata una chiara negligenza, una chiara inadeguatezza sia del Congresso di Stato che del Tribunale”. Un plauso invece al Segretario Fabbri per il PdL in discussione nel medesimo Comma; anche se si è sottolineato come sarebbe stato più opportuno prevedere la sospensione cautelare dei tesserati delle federazioni sportive anche in presenza di un rinvio a giudizio. Ad intervenire anche Gian Nicola Berti, AR; ho difficoltà ad unirmi alle scuse collettive proposte da alcuni consiglieri, non sento di avere responsabilità.

Massima vicinanza invece alle vittime e alle loro famiglie; visto anche il possibile impatto psicologico di una simile vicenda. Ribadita dall'altra parte la potenziale efficacia preventiva delle soluzioni offerte dal PdL in seconda lettura in ambito sportivo. Biasimato a tal proposito chi non appoggiò all'epoca la richiesta di procedura d'urgenza.



Posto l'accento poi sulla possibilità di estendere l'applicazione della normativa anche in ambiti extrasportivi. Fabio Righi, DML, ha contestato la versione del Governo utilizzando un'iperbole: se arriva una segnalazione da parte di una autorità estera per una condanna definitiva di un terrorista che si trova sul territorio con uno zainetto due testate nucleari oggi per una questione di scartoffie non possiamo fare niente. “Mancano le politiche del controllo”, ha poi aggiunto.

Dubbi anche sulla cronistoria indicata nella relazione del Segretario Canti: solo il 2 luglio c'è il riferimento ai colleghi del Congresso. La relazione del Segretario di Stato – ha rimarcato dai banchi di RF Nicola Renzi - è molto diversa da ciò che lo stesso Canti ha detto in Commissione Giustizia. Quanto accaduto non è la “tempesta perfetta”, da approfondire ciò che è accaduto prima e dopo il 13 giugno 2025.

La relazione è stata definita “inaccettabile, omissiva e in alcune parti a mio avviso anche falsa”. “Questa cosa del segreto è totalmente inaccettabile”. Serve una riflessione seria e onesta, ha detto Luca Lazzari, PSD, senza nascondere eventuali responsabilità.



Non è mancata una dettagliata ricognizione del quadro internazionale e delle eventuali possibilità di intervento sul piano interno. Ma poteva esservi anche una difesa spontanea a livello di società civile; al campo di Carpegna erano presenti anche minori sammarinesi e risulta che il reo fosse già stato allontanato da una squadra di calcio per sospetti legati ai suoi comportamenti. Ma queste segnali non sarebbero mai arrivati ai canali ufficiali.

Dopo la richiesta di estradizione, invece, la Repubblica sapeva e il condannato “ha continuato a stare in mezzo ai minori”. La cooperazione tra le autorità potrebbe essersi tradotta in una “estradizione di fatto”. Necessario trasformare questa ferita in una riforma.

Il caso apre due gravi lacune, ha osservato Giuseppe Maria Morganti, Libera; una volta che ufficialmente si è venuti a sapere del reato commesso da James il nostro apparato pubblico non si è immediatamente attivato.



Non possiamo essere una “prigione dorata”, ha aggiunto – riprendendo una frase di Matteo Zeppa -; occorre “correre ai ripari”. La seconda “gravissima lacuna” - ha continuato - si chiama “omertà”: di chi gestendo il campus “era sicuramente informato della vicenda”, di chi è stato coinvolto nel lungo percorso giudiziario e “ha preferito mantenere il più stretto riserbo”.

“Di quelle istituzioni che sono state sicuramente informate e nulla hanno fatto trapelare anche quando l'inchiesta è stata trasformata in una sentenza di primo grado e poi di appello”. Nessun margine di errore può essere tollerato quando si parla di sicurezza dei bambini, ha dichiarato Gian Carlo Venturini, PDCS. Tutti quanti dobbiamo chiedere scusa ed esprimere solidarietà alle vittime.

Non sappiamo se vi sono altre soluzioni similari. Dobbiamo mettere da parte per un attimo la rabbia e concentrarci su azioni concrete.

Una volta terminato il dibattito le repliche del Segretario Canti. "Non c'è stata alcuna volontà da parte di nessuno di nascondere nulla, ha ribadito. Non posso rispondere alla domanda se qualcuno sapesse". La denuncia venne fatta in Italia che gestì completamente il procedimento. Se vi fosse stata una denuncia anche a San Marino si sarebbe potuto fare di più. Non è mancato un ringraziamento alla Gendarmeria, che “ha fatto la sua parte”; monitorando il soggetto e accompagnandolo per un eventuale arresto in Italia. “Il nostro Paese è un Paese sicuro”.

Quindi il Segretario Fabbri, che ha posto l'accento sulla passione che ha caratterizzato il dibattito e la volontà di intervenire. Non abbiamo voluto trascinare il confronto verso il basso; il problema è più ampio, il pericolo c'è stato dal 2021 in avanti. Sollecitate fra le altre cose norme di raccordo sulla trasmissione di sentenze agli organi competenti. In fase di controreplica la lettura da parte di RF di un odg condiviso con le altre forze di Opposizione e nel quale la relazione del Segretario Canti viene definita “carente” sotto numerosi profili e non utile ad individuare responsabilità.

Nel testo si censura l'operato del Congresso di Stato e in particolare del Segretario alla Giustizia. E impegna il Consiglio a depositare entro settembre il pdl per l'istituzione di una apposita commissione d'inchiesta. In seguito anche la Maggioranza ha dato lettura ad un proprio ordine del giorno; dove fra le altre cose si riconosce come il Governo avesse potuto prestare “ancora maggiore attenzione” sulla vicenda.



Si chiede poi all'Esecutivo di nominare una commissione tecnico-amministrativa di 3 membri – uno dei quali indicato su proposta delle Opposizioni – che rediga una relazione su più punti: verifica della possibilità di introdurre misure amministrative di prevenzione per esigenze indifferibili di tutela della collettività in particolare nelle more delle procedure di estradizione; rafforzamento delle sanzioni per chi rilasci false dichiarazioni ai fini di concorsi nella PA; predisposizione di un provvedimento per includere l'articolo 173 fra i reati a giurisdizione extraterritoriale; ricognizione completa della disciplina delle prassi operative e della segretezza delle informazioni; in attesa della firma dell'Accordo UE verificare con l'Italia e a livello internazionale la possibilità di un più incisivo scambio di informazioni; introdurre il divieto di assumere incarichi nella PA per i condannati per reati sessuali a danno di minori.

