CGG: superato lo scoglio “Legge Sviluppo” l'Aula procede con una serie di nomine

Dopo la maratona che ha portato al via libera della “Legge Sviluppo” - seguita dall'ok all'ordine del giorno della Maggioranza sul caso “San Marino World” -, il Consiglio Grande e Generale ha ripreso questa mattina da una serie di comma riguardanti le nomine. Temporaneamente sospese quelle della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali - una delle novità di questa Legislatura -, non essendovi in apertura di lavori un numero congruo di consiglieri per procedere. Si è passati dunque ad altre nomine: di esponenti interni delle Aziende Autonome di Stato, del Presidente dell'Autorità della Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione. La Maggioranza ha indicato il nome del Professor Stefano Salsano, di Roma. RETE ha chiesto una sospensione dei lavori per verificarne il curriculum. Poi la votazione; nomina approvata con 38 voti favorevoli ed un astenuto.

A questo punto è stato riaperto il comma sulla Commissione per le Riforme Istituzionali; per la “doppia” Presidenza Maggioranza e Opposizioni hanno indicato rispettivamente i nomi di Filippo Tamagnini e Nicola Renzi. Unanime l'ok dell'Aula. A seguire le nomine dei previsti 18 Commissari, nella proporzione indicata dall'apposita Legge Qualificata; affinché sia imprescindibile il ruolo delle forze di Minoranza. Poi la nomina di un membro del Consiglio Direttivo di BCSM; a vuoto, in precedenza, il via libera all'indicazione di RF. Nicola Renzi ha rifatto il nome di Pietro Calvaruso; ok dell'Aula. Il PDCS ha invece chiesto di poter soprassedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

A seguire l'avvio dell'esame in prima lettura del progetto di legge di rilevanza costituzionale, affinché il Consiglio Giudiziario abbia la possibilità di rinnovare il mandato all'attuale Dirigente del Tribunale.