CGG: toni aspri e polemiche sulla vicenda degli abusi su minori. Presentati due odg

Il Segretario Stefano Canti

Rara una simile intensità emotiva in Consiglio; a riprova del trauma, vissuto dal Paese, per la vicenda di Steven Raul James: condannato per violenza su minori. Anche oggi alta tensione, tanto che la Reggenza in un'occasione ha paventato la sospensione dei lavori. Da più parti si è rimarcato come fosse impossibile che qualcuno, per anni, non avesse saputo. Al campo estivo in Carpegna parteciparono anche 22 giovani sammarinesi, si è ricordato dai banchi del PSD. Così come di fatto bipartisan è stato l'appello a verificare responsabilità; moniti però in Maggioranza a non strumentalizzare. Dalla DC l'invito a concentrarsi piuttosto sulle soluzioni: in modo razionale, ha rimarcato il Segretario Gatti. Anche perché il sistema ha un problema strutturale, ha aggiunto il collega Lonfernini. Agguerrita, però, l'Opposizione nell'incalzare l'Esecutivo; accuse di inerzia, di superficialità. Pesanti critiche al Segretario Canti e alla sua relazione; inaccettabile, per RF, e diversa da quanto riferito in Commissione. “Mancano le politiche del controllo”, ha aggiunto Motus. Durissima RETE. Il Congresso ha “enormi colpe politiche” – ha tuonato Zeppa -; premettendo di conoscere, vista l'attività sportiva del figlio, il reo. “Mai avrei creduto fosse una persona del genere”. Non è stata l'unica testimonianza di questo genere. Richiamata da AR attenzione sulla potenziale efficacia del PdL della Segreteria allo sport, la cui seconda lettura fa da corollario al Comma; oltre a sottolineare come con le dovute implementazioni si sarebbe potuto intervenire con le misure di sicurezza già previste dal codice penale. Fra le lacune quella più grave si chiama “omertà”, ha rimarcato Morganti, Libera; dai cui banchi è stata chiesta una risposta univoca. Troppo ampie, però, le distanze. Dalle Opposizioni un odg dove si censura l'operato del Congresso, e si invoca una commissione d'inchiesta. Più soft l'ordine del giorno della Maggioranza; dove pure si riconosce come il Governo avesse potuto prestare “maggiore attenzione”. Sollecitata in questo caso la nomina di una commissione tecnico-amministrativa di 3 membri – uno dei quali indicato dall'Opposizione – che relazioni su più punti: dall'inasprimento delle sanzioni per false dichiarazioni nell'accesso alla PA, alla possibile introduzione di misure di prevenzione nelle more delle procedure di estradizione. In precedenza il Segretario Canti aveva posto l'accento proprio sugli attuali limiti dell'ordinamento; ringraziando al contempo la Gendarmeria per il proprio operato, e assicurando come San Marino resti un Paese sicuro. Il collega Fabbri è tornato invece sull'ipotesi di un cambio di rotta sulla vexata quaestio dell'inestradabilità; prospettando in caso contrario la necessità di introdurre strumenti alternativi. Si riprenderà nella seduta di domani.







