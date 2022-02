CGG: torna il sereno, in Aula, sul pdl di riforma del processo penale. Nel pomeriggio l'esame dell'articolato

Dopo un dibattito lunghissimo, a tratti aspro, l'Aula sembra avere questa mattina ritrovato la concordia su un tema oggetto di dure polemiche nei giorni scorsi. Perché al netto del giudizio complessivamente positivo sul pdl – che mira ad incrementare garanzie ed efficienza della procedura penale -, le Opposizioni avevano ritenuto vi fosse un grave vulnus, nell'introduzione a San Marino del terzo grado di giudizio. Innovazione apprezzabile in linea di principio; ma con modalità e tempistiche tali – è stato detto – da ingenerare il sospetto di possibili effetti, come la prescrizione, su processi quali il “Mazzini”. Lettura criticata in modo fermo dalla Maggioranza e dal Segretario Ugolini, che hanno più volte contestato l'opportunità di richiamare in sede consiliare casi specifici, anche per evitare indebite ingerenze sui magistrati. Lo schema sembrava insomma quello già visto, sul dossier Giustizia, del muro contro muro. La svolta è arrivata quando Andrea Zafferani ha invitato l'Aula – per fugare ogni dubbio - a condividere un emendamento di RF, che prevede la sospensione, della prescrizione, dal deposito della sentenza di appello e fino al termine del giudizio di terza istanza. Sulla stessa linea Libera, che aveva già suggerito una simile soluzione. Meno scontata, invece, l'apertura da parte di alcuni esponenti di Maggioranza come Zonzini e Giovagnoli. Così anche Maria Luisa Berti, che ha ricordato, al contempo, la necessità di tutelare il principio della speditezza dei procedimenti; da qui l'opportunità, a suo avviso, di inserire un termine per la terza istanza. A stretto giro l'ok di DML; e infine lo stesso Segretario Ugolini ha mostrato disponibilità a recepire questi input. Clima insomma completamente diverso, rispetto alla seduta notturna. I lavori sono stati quindi sospesi, per permettere un confronto fra le parti. Si riprenderà alle 15, con l'esame dell'articolato.

