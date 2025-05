CGG: ultimo miglio parlamentare per il PdL sul GECT; per promuovere la cooperazione in ambito europeo

Acme emotivo e politico di questa Sessione, l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Lavori ripresi in mattinata da un altro Comma afferente alla dimensione internazionale della Repubblica: la seconda lettura del PdL sul recepimento e l'attuazione del Regolamento sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Relazione unica, a testimonianza di una sostanziale concordia dell'Aula su questo dossier.

Si tratta di un organismo per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e transnazionale; con il fine di attuare progetti comuni di sviluppo territoriale anche cofinanziati dall'UE. Opportunità significativa per il Titano, pure in ragione della sua adesione alla Strategia dell'Unione per la Regione Adriatico Ionica. Il Segretario Lonfernini – su delega del collega Beccari – ha spiegato come vi sia fra gli obiettivi un potenziamento della funzionalità dei rapporti con la Provincia di Rimini e la necessità di elaborare azioni per la gestione congiunta del territorio in settori di comune interesse.Si tratterebbe del primo caso di GECT in cui figura anche un Paese terzo.

Nel corso del dibattito RF ha definito questo progetto un assaggio delle future opportunità rappresentate dall'associazione all'UE; con riferimento ad esempio alla gestione dei rifiuti o alla pianificazione territoriale. Si è peraltro sottolineato come l'Emilia-Romagna sia una realtà molto dinamica e pronta ad implementare simili progetti. PdL ritenuto di “grandissima utilità” per il Paese; “una palestra formativa per i nostri funzionari”.

Seppure permangano “dubbi metodologici”, ad esempio sul rimando ad un decreto applicativo; e si solleciti una pro attività del Governo sul recepimento dell'acquis comunitario. PdL che dimostra ciò che può essere il percorso di associazione all'UE, si è osservato dalle fila di Libera. Quanto ai progetti con la Provincia di Rimini si è parlato di viabilità, dell'aeroporto internazionale. Sguardo anche alle Marche.

Anche dai banchi del PDCS si è evidenziato il valore del progetto di legge. Ribadito ancora una volta “il grande valore della cooperazione”. Sottolineata la possibilità di partecipare ai programmi per la ricerca e l'innovazione; incluso Horizon. Un passo – è stato detto - che ci integra perfettamente con il meccanismo europeo. Si è poi passati all'analisi del PdL articolo per articolo.