CGG: un "caso" la richiesta di DML di un minuto di silenzio per Charlie Kirk; adesioni, polemiche e distinguo Al via il primo Consiglio dopo la pausa estiva. In Comma Comunicazioni focus su una serie di temi: dalla Palestina al dossier UE, dall'IGR alle politiche energetiche

Inconsueta la calendarizzazione di questo primo Consiglio post pausa estiva. Temporaneamente “skippato” - infatti, come da odg - il Comma Comunicazioni; per permettere il previo esame di due Comma di rilevanza per lo più formale, almeno in apparenza. A partire dalla presa d'atto degli atti di accertamento adottati, il 9 luglio scorso, dal Collegio per l'esame delle istanze di assunzione della cittadinanza per naturalizzazione. 71, complessivamente, le richieste positivamente valutate: 46 per dimora continuativa sul territorio per 20 anni; 25 per dimora in Repubblica per 10 anni in quanto coniuge di cittadino o cittadina sammarinese.

A seguire la ratifica – o accettazione – di una serie di convenzioni internazionali. Come quella di Parigi del '70 sul contrasto all'illecito trasferimento di proprietà dei beni culturali. Disposizioni ancora attuali – ha spiegato il Segretario Beccari – vista la fase storica caratterizzata da molteplici conflitti. Da RF – che ha posto l'accento sul “ruolo di controllo” delle Opposizioni - richieste di rassicurazioni circa l'individuazione dei beni da considerarsi patrimonio culturale del Paese; e perplessità riguardo il conferimento di una consulenza da parte del Congresso. Dal Segretario Lonfernini l'invito ad evitare strumentalizzazioni, sottolineando come la delibera abbia incaricato un professionista “altamente riconosciuto” a livello nazionale italiano di revisionare e stimare tutti i patrimoni dell'Eccellentissima Camera in termini di preziosi. Si parlerebbe “ di qualche centinaio di milioni di euro”: asset importante, si è sottolineato, per il bilancio pubblico. Da Motus l'invito a ragionare sulle modalità per valorizzare, dare visibilità e dignità a questi beni; perché “nei magazzini dello Stato vi sono tesori veri e propri”. E quel patrimonio – si è aggiunto - potrebbe garantire solidità al bilancio dello Stato; da qui riferimenti al dossier IGR e la riferita necessità di un extragettito di 20 milioni. L'Indipendente di Opposizione Michela Pelliccioni ha invitato anche a ragionare sul “commercio lecito” di beni culturali, sottolineando come fuori territorio sia un “business in crescita”. Quindi la replica del Segretario Beccari, che ha ricordato come in Repubblica vi siano già normative in materia ed i beni dello Stato siano già inventariati; è sulle stime, piuttosto, che è necessario adoperarsi. E poi un invito a diffidare da semplificazioni: un conto è la valorizzazione patrimoniale – ha detto – e un conto è la creazione di flussi reddituali. La ratifica è stata poi votata e approvata. Stesso esito per una serie di altri accordi e convenzioni; come quella di New York contro la corruzione, o alcuni testi per evitare doppie imposizioni. Via libera – fra le altre cose - ad un accordo con la Svizzera sullo scambio di giovani lavoratori. Accordo di cui vado particolarmente fiero, ha dichiarato il Segretario agli Esteri; ricordando vicende di sammarinesi altamente professionalizzati costretti ad un ingresso con altro passaporto nella Confederazione Elvetica per poter cogliere alcune opportunità. La cittadinanza sammarinese non può essere di ostacolo, si è convenuto dai banchi di RF; questo è un passaggio molto importante. Chiusa anche questa parentesi si è potuto procedere con il Comma Comunicazioni. Ad “aprire le danze” l'intervento di Matteo Casali, RF. Focus sul piano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Bresciano. “Operazione che fa acqua da tutte le parti”, ha detto; sostenendo non vi siano strategie e vada “dimostrata numeri alla mano” la “convenienza” di questa scelta. Sulla stessa linea Maria Katia Savoretti: con interrogativi sulla scelta della location, sul costo di 12 milioni di euro, sulla società che ha sviluppato il progetto. Perché “non investire su strutture interne?”. E poi Miriam Farinelli, che ha espresso non poche perplessità riguardo alla vicenda del Sindaco di Montegrimano: nominato Segretario particolare alla Segreteria Industria – ha ricordato – e di recente candidato alle Regionali italiane. Situazione a suo avviso politicamente inopportuna, al netto della richiesta di aspettativa dall'incarico di segretario particolare. “Una volta c'erano poche leggi e tanto buon senso; oggi direi che la situazione si è capovolta”. Da Donatella Merlini, PSD, riflessioni sul tema del reclutamento e della stabilizzazione degli insegnanti. Non possono essere paragonati ad altri dipendenti pubblici, ha detto; la valutazione – a suo avviso – dovrebbe mettere insieme criteri di avanzamento che passano per titoli, anzianità di servizio, certificazioni, aggiornamento. Ricordando anche il periodo di abilitazione e il tirocinio. La stabilizzazione dovrebbe basarsi sul fabbisogno reale, ha aggiunto; prendendo anche in considerazione misure compensative a fronte della precarietà. Francesco Giovanni Ugolini, PDCS, si è soffermato sul tema del calo demografico e dello spopolamento dei centri periferici della Repubblica. Apprezzati gli ultimi interventi sul tema della prima casa; e poi una serie di input: favorire lo smart working, incentivare la vita comunitaria, sostenere le nuove attività, valorizzare le case e il patrimonio esistente. Sollecitato dunque un “patto fra generazioni”. Guerrino Zanotti, Libera, ha posto all'attenzione dell'Aula la “tragedia” del popolo palestinese. “Una vergogna che pesa su tutta la Comunità internazionale”. Da qui un plauso a chi mantiene alta – anche a San Marino - l'attenzione su Gaza. Espressa soddisfazione, allora, per l'annuncio della conferma del riconoscimento dello Stato di Palestina in occasione della prossima Assemblea ONU. Dalibor Riccardi ha parlato di strumentalizzazioni, con riferimento agli interventi sul progetto del fotovoltaico fuori territorio. Riflessioni sul costo dell'energia per le imprese; e ricordato anche il recente investimento in territorio alla sede AASS. Difeso dunque l'operato della Segreteria competente e del Governo. Sul tema IGR, poi, l'auspicio che si possa giungere a misure che salvaguardino la coesione sociale nel nome dell'equità. Fabio Righi, DML, ha ricordato l'omicidio del “giovane conservatore” statunitense Charlie Kirk, chiedendo all'Aula un minuto di silenzio. Ha poi ringraziato i colleghi per aver aderito alla richiesta; il segnale giunto dall'Aula “ci soddisfa molto”. Righi ha in seguito mosso critiche a 360 gradi al fronte governativo; abbiamo la sensazione ogni giorno del “si salvi chi può”. Sull'investimento in rinnovabili fuori territorio ha espresso una serie di critiche: “il fine non può giustificare i mezzi”; biasimata l'assenza di una strategia. Gerardo Giovagnoli ha precisato di essersi alzato in piedi, in occasione della richiesta del minuto di silenzio per Kirk, per rispetto alla Reggenza e per il fatto politico di ritenere la violenza un mezzo non accettabile per risolvere le controversie. Ma allora, ha continuato, occorrerebbe chiedere migliaia di minuti di silenzio per chi è stato ucciso – a Gaza e in altri luoghi – ed è innocente; e per le persone “vittime della violenza verbale di chi è intollerante”. Si è poi soffermato sull'Accordo UE, replicando a quelle che ha definito “falsità”; ha parlato di un lavoro fatto a nome del PSD per illustrarne al meglio i contenuti, con tanto di sommario dell'Accordo. Per poi dare lettura ad un odg – firmato da tutta la Maggioranza – sulla vicenda Varano. Si impegna il Congresso a intraprendere ogni azione utile al risarcimento dei danni derivanti dall'intera vicenda, a dare mandato al cda di Carisp di attivare ogni azione possibile ai fini del risarcimento dei danni subiti e del recupero degli asset economici ancora disponibili; a riferire al Consiglio entro dicembre e in Commissione ogniqualvolta vi siano elementi di novità. Sul tema è tornato anche Marino Albani, PDCS, ricordando le “dolorose vicende personali” di chi fu coinvolto nella vicenda. “Solo il danno subito dal patrimonio della banca ammonta sicuramente a 730 milioni di euro”. Iro Belluzzi, Libera, in merito alla richiesta del minuto di silenzio per Kirk, ha definito “insopportabile” l'accaduto. Allora dovremmo ricordare ogni volta migliaia di civili morti in Palestina. Ricordate anche le morti di migranti, di lavoratori. Meritano menzione, ha sottolineato. Sull'IGR ha messo in guardia dal fare un processo alle intenzioni; il Governo non sarà sordo, risponderà alle nostre sollecitazioni. Quindi il Segretario di Stato Beccari; ha ringraziato per l'appoggio in Commissione sul tema della Palestina, in vista dell'annunciata pronuncia di riconoscimento all'Assemblea ONU. Sulla questione del minuto di silenzio forse sarebbe stato il caso di avvisare preventivamente la Reggenza, ha osservato. Nel merito ha aggiunto che quando un politico viene ucciso – al netto della condivisione o meno delle sue idee - sia necessario esprimere quantomeno una “solidarietà” alla libertà di espressione politica. “Non è corretto rimanere indifferenti”; il ritorno dell'omicidio di piazza, chiunque sia sul palco, non è accettabile. Sull'Accordo UE ha parlato di convergenze in Commissione mista mostrandosi ottimista per la finalizzazione del dossier; anche in ragione dell'ormai imminente visita in Repubblica di Sefcovic. Tomaso Rossini, PSD, intervenendo sul dossier Palestina, ha sottolineato come il riconoscimento non basti a fermare Netanyahu. Guardando alla Spagna ha invitato a riflettere sull'ipotesi di sanzioni e boicottaggio ad Israele. Matteo Zeppa, RETE, ha sottolineato di non essersi alzato in occasione del minuto di silenzio per una serie di ragioni; non posso portare rispetto, ha aggiunto, per chi ha la “volontà di esportare un'idea di democrazia come quella degli Stati Uniti”. Da qui un appello affinché “le ideologie tornino a fare politica” e “le sinistre si riuniscano”. Condivisa la posizione di Rossini sulla Palestina; “non ci possiamo limitare” al riconoscimento. Ha quindi dato lettura ad un odg nel quale si chiede al Governo di revocare entro settembre l'exequatur concesso all'Ambasciatore israeliano accreditato, di definire le modalità di applicazione delle misure restrittive determinate dall'UE e riferire in Commissione, di disporre il divieto di utilizzo e transito internazionale di aeromobili o imbarcazioni immatricolati a San Marino qualora impiegati per scopi militari o logistici e di sostegno a operazioni armate condotte da Israele. Mirko Dolcini, DML, ha spiegato come il capogruppo avesse comunicato preliminarmente in via informale alla Reggenza la richiesta del minuto di silenzio. Il senso era quello di “difendere le opinioni di tutti, da qualunque parte vengano”. Ha poi cambiato argomento, sottolineando come in occasione delle celebrazioni del 3 Settembre i corpi militari volontari non fossero presenti a presidiare, essendovi agenzie private di vigilanza. Espresse a tal proposito una serie di perplessità, e l'invito a restituire ai corpi militari volontari un “ruolo operativo”. Chiesta anche una verifica sul rapporto costi-benefici del robot chirurgico. Sul “caso” del minuto di silenzio Aida Maria Adele Selva, PDCS, ha affermato come su certi valori non possa esservi un dibattito fra opposte tifoserie. La violenza è da condannare sempre, ha puntualizzato. Domani l'acme istituzionale della Sessione: quando la seduta pomeridiana si fermerà per l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Già note le candidature: Lorenzo Bugli per il PDCS; Matteo Rossi per il PSD. Ma prima l'atteso riferimento del Congresso – e conseguente dibattito – sulla vicenda del sammarinese condannato per violenza su minori. Tema che ha destato sconcerto e indignazione. Corale la richiesta di chiarimenti. A corollario, nello stesso Comma, il passaggio in seconda lettura del pdl presentato dal Segretario Fabbri sul contrasto alla violenza di genere e abusi su minori in ambito sportivo.

