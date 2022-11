CGG: un “clima caldo” accompagna l'avvio della sessione di novembre

Nel pomeriggio il via alla sessione consiliare di novembre; previsto un comma comunicazioni piuttosto acceso, vista la complessità delle sfide che attendono il Paese in questa fase. Ma l'elemento baricentrico dei lavori sarà la Riforma Previdenziale, giunta ormai all'ultimo miglio. L'avvio della discussione in seconda lettura è fissato per la mattinata di domani, in concomitanza con lo sciopero generale, in Piazza della Libertà; e ciò lascia presupporre un clima caldo anche all'interno del Palazzo. Forti le preoccupazioni espresse dai sindacati; che osservano fra le altre cose come l'utilizzo programmato dei prelievi dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, riduca inevitabilmente la quota di intervento dello Stato. Mentre per i fondi delle altre categorie – è stato sottolineato – la copertura è totale. La seduta di domani si aprirà con la lettura di due relazioni: di maggioranza e minoranza. Le Forze di Opposizione hanno rimarcato di non aver formulato proposte di modifica degli elementi strutturali della riforma – come età pensionabile, ed anni e aliquote di contribuzione – poiché non sarebbe stato possibile quantificarne la portata economica, e la compatibilità con eventuali accordi intercorsi con sindacati ed associazioni datoriali.

