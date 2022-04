CGG: un dibattito costruttivo ha accompagnato l'avvio dell'iter parlamentare del PdL sul sostegno della famiglia Focus sul problema della denatalità. Fra i Progetti di Legge in prima lettura la Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022

Nel presentare l'Assestamento il Segretario Gatti ha espresso un giudizio positivo sullo stato di salute dell'economia del Titano, specie guardando i dati dei primi 3 mesi dell'anno. Il sistema – ha dichiarato - ha mostrato una “buona resilienza” agli shock di questo periodo. Pandemia, guerra: eventi catastrofici le cui ricadute, anche in Repubblica, impongono una riprogrammazione del debito, da definire meglio in seconda lettura. Variazione al Bilancio determinata fra le altre cose dalla necessità di acquistare le azioni di BCSM di proprietà della Società di Gestione Attivi ex BNS.

Prevista anche l'acquisizione di immobili di pregio - a disposizione di questa -, da destinare a sedi istituzionali. Fino a 20 milioni l'ammontare complessivo di queste operazioni. Per il resto solo “limitate modifiche”, ha assicurato Gatti, con la previsione di maggiori entrate da alcune voci. Il Congresso è inoltre chiamato ad attivarsi per potenziare l'efficacia della riscossione dei tributi. Dibattito incentrato soprattutto su strategie di ampio respiro, e la gestione del debito. Che ad avviso delle Opposizioni non può essere impiegato unicamente per finanziare la spesa corrente; auspicati, poi – anche da esponenti di Maggioranza - interventi strutturali per far fronte al deficit.

Toni pacati anche quando si è passati alla prima lettura del PdL recante interventi a sostegno della famiglia. Un testo unico, con varie novità; ad esempio riguardanti i permessi, l'incremento delle indennità per i congedi parentali. Attenzione particolare al ruolo del padre. Nella relazione del Segretario Ugolini riflessioni sul significativo calo demografico cui si sta assistendo da tempo. Ed è soprattutto su questo tema – strategico – che si è sviluppato il confronto. Pur registrandosi un apprezzamento bipartisan per il progetto di legge – che mira ad un equilibrio fra attività professionale e vita familiare -, si è infatti da più parti riconosciuto come difficilmente possa incidere in modo decisivo sul problema della denatalità. Che riguarda l'Occidente – è stato osservato – ed è dovuto anche a ragioni sociali e culturali. Dibattito costruttivo, con varie indicazioni. Chi si è soffermato sulle problematiche delle giovani coppie; chi sui costi conseguenti all'avere un figlio. Attenzione all'inversione di tendenza registrata in Francia.

