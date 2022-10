CGG: una settimana, tra bilancio e Pa, per la sessione di ottobre

Una settimana di Consiglio Grande e Generale, la prossima, da lunedì 17 a venerdì 21. L'Ufficio di presidenza ha ufficializzato date e ordine del giorno. Si parte con la nomina del Comandante Superiore delle Milizie, dopodiché raffica di decreti delegati: dalle disposizioni per il Coronavirus alle nuove targhe; fino al trasferimento transfrontaliero di denaro contante. Ma l'aula è chiamata a discutere anche di conti pubblici, con il progetto di legge sulla variazione al Bilancio di Previsione dello Stato presentato dalla Segreteria Finanze. Nello stesso comma il riferimento del Segretario Gatti sulla missione del Fondo Monetario Internazionale. Approda in Consiglio per l'approvazione definitiva la nuova disciplina per i dipendenti pubblici. In prima lettura il progetto sulle emissioni di titoli della Repubblica di San Marino.

