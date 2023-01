CGG: verso una chiusura anticipata di sessione. Al centro dei lavori, oggi, le Istanze d'Arengo

Dopo il lungo e complesso confronto sul DES – politicamente il perno, di questa sessione -, i lavori sono proceduti con una certa celerità. Ieri l'approvazione dell'unica legge in seconda lettura all'ordine del giorno – la regolamentazione del servizio diplomatico e consolare -; quindi l'avvio dell'iter consiliare del PdL sull'adeguamento agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Il tutto senza troppi scossoni. Probabile allora una chiusura anticipata – già nella seduta odierna – della sessione. Si riprenderà nel pomeriggio, con l'accordo tra Governo e Sindacati relativo ad una determinata categoria di salariati AASLP. Dovrebbe trattarsi sostanzialmente di una formalità. Possibile invece un dibattito strutturato sulle Istanze d'Arengo: ultimo comma dell'OdG. In particolare sulla richiesta relativa all'individuazione di misure di supporto agli ex correntisti CIS. Un tema che potrebbe scaldare l'Aula.