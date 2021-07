CGG: via libera al pdl recante “misure urgenti sul sistema finanziario sammarinese”

I Segretari Marco Gatti e Elena Tonnini

Conti pubblici, indebitamento, vicenda CIS. A caratterizzare questa fase della sessione consiliare tematiche finanziarie che hanno avuto un impatto profondo sull'opinione pubblica, e diviso la politica. Dibattito scarno, ieri sera, in occasione della prima lettura della Variazione di Bilancio; e questo per il carattere prettamente tecnico del pdl. L'obiettivo – ha spiegato infatti il Segretario Gatti - è garantire almeno 3 mesi di ampio confronto con le forze politiche, sociali ed economiche; affinché il testo possa essere integrato, in seconda lettura, con eventuali proposte. Più articolata la dialettica parlamentare in mattinata, quando l'Aula ha preso in esame il decreto che stabilisce il passaggio allo Stato di Banca Nazionale Sammarinese. Decisivo – ha sottolineato il Segretario alle Finanze - “ciò che farà BNS in questi anni per la realizzazione dei propri attivi”.









Prioritaria, dunque, una riscossione in tempi celeri per contenere i costi di gestione della futura “Società di Gestione Attivi”. Diversi esponenti di Minoranza hanno ribadito le proprie perplessità riguardo al ricorso allo schema dei titoli irredimibili, per l'acquisizione. “Artifizio contabile”, “maquillage”, è stato definito da RF, che ha posto anche l'accento sulle possibili ricadute di queste operazioni sulla stabilità finanziaria del Paese. Dai banchi di Libera, fra le altre cose, l'auspicio che vi sia massimo confronto sul progetto NPL. Espresse poi preoccupazioni sulla situazione patrimoniale di BNS e sull'avanzamento delle azioni di responsabilità. Sono già state tutte avviate, ha assicurato il Segretario di Stato; la palla passa al Tribunale. Ora, è stato detto dalle fila della Maggioranza, si apra un altro fronte: la semplificazione di tutti i veicoli, la chiusura dello storico. Respinti gli emendamenti di Repubblica Futura. Via libera, infine, all'intero provvedimento, con 26 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. L'intera seduta pomeridiana sarà probabilmente incentrata sull'esame e ratifica di decreti: ben 7, infatti, quelli scorporati; e riguardanti in vari casi tematiche legate al Covid.